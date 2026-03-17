Lefebvre protagoniza TOUCH & TECH II con una demostración práctica de GenIA-L en Madrid

Lefebvre tendrá un papel destacado en TOUCH & TECH: Session II, la cita centrada en acercar la tecnología legal al día a día de los profesionales del sector con un enfoque práctico, directo y útil. El evento se celebrará el próximo 18 de marzo, de 16:00 a 19:00 horas, en GLTHpoints Madrid.
Dentro del programa, Lefebvre liderará uno de los workshops principales de la jornada, en el que cobrará especial protagonismo GenIA-L, su solución de inteligencia artificial aplicada al ámbito jurídico. La sesión permitirá realizar una prueba exhaustiva de la herramienta, ofreciendo a los asistentes una visión concreta de sus funcionalidades, su uso práctico y su aplicación en entornos reales del sector legal.
La agenda del encuentro incluirá además un segundo workshop a cargo de Dilitrust, una mesa temática con la participación de Advisors y un espacio final de cocktail y networking, orientado a favorecer el intercambio de ideas y experiencias entre profesionales del ecosistema legaltech.
Con esta participación, Lefebvre refuerza su apuesta por la innovación jurídica y por el desarrollo de soluciones tecnológicas capaces de transformar la práctica legal desde una perspectiva útil, accesible y conectada con las necesidades reales del mercado.
El evento tendrá lugar en GLTHpoints Madrid, situado en Paseo de la Castellana, 268, Chamartín, 28046 Madrid.
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