Medidas contra la crisis sanitaria de la Covid-19 Un juzgado anula la resolución de la Generalitat Valenciana para confinar Benigànim (Valencia) Noticia 02-09-2020 Europa Press

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de València ha anulado la resolución de la Conselleria de Sanidad por la que se confina la localidad valenciana de Benigànim al considerar que "no supera el juicio de proporcionalidad" en cuanto el sacrificio de derechos fundamentales "no se justifica por la gravedad de la situación actual, que no está acreditada", y tampoco el de "necesidad" al poder alcanzar idénticos resultados mediante el aislamiento de personas y dependencias ya identificadas".