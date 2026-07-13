La Abogacía granadina reclama mejoras en Justicia Gratuita para garantizar la sostenibilidad del servicio

El Colegio de Abogados de Granada, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Justicia Gratuita, alerta de una creciente pérdida de profesionales adscritos al Turno de Oficio y Asistencia Letrada en los últimos años.

La abogacía de oficio atendió en 2025 un total de 48.253 asuntos, lo que equivale a más de 130 asuntos al día en la provincia de Granada.

El Colegio de Abogados de Granada conmemora el Día de la Justicia Gratuita, que se celebra cada 12 de julio, y lo hace advirtiendo del desgaste que está sufriendo la abogacía de oficio en los últimos años: desde 2020, el número de letrados que prestan al servicio en la provincia ha caído más de un 10%, con 944 colegiados adscritos al Turno de Oficio y 867 a Asistencia Letrada a cierre de 2025.

En concreto, en el último lustro, este colectivo ha pasado de representar el 39% de los colegiados ejercientes al 34% y, de seguir esta tendencia a la baja, podría reducirse al 30% en 2030. “No sólo hablamos de la pérdida de algo más de un centenar de letrados en el Turno de Oficio y otros tantos en Asistencia Letrada en sólo 5 años, sino que esto provoca que el resto de compañeros tenga que afrontar una mayor carga de trabajo, aumentando aún más la presión sobre la abogacía de oficio”, ha señalado el decano de la Corporación, Leandro Cabrera. De hecho, de acuerdo con las estimaciones del Consejo General de la Abogacía Española, en Andalucía, la ratio anual de asuntos asumidos por cada letrado pasará del actual 25,5 a 39,4 casos en lo que queda de década.

Las bajas remuneraciones que perciben estos profesionales, sumadas a la elevada dedicación y exigente capacitación, son las causas que hay detrás de unas preocupantes cifras, ya que afectan a un servicio dirigido a garantizar la tutela judicial efectiva de la ciudadanía en condiciones de igualdad. Por ello, el máximo representante de la Abogacía granadina ha insistido en la necesidad de seguir mejorando de forma periódica las retribuciones que perciben estos letrados y las condiciones en las que desarrollan su actividad para asegurar la sostenibilidad del servicio. “La abogacía de oficio no es un voluntariado, es un trabajo que realizan los compañeros y ese trabajo tiene que ser remunerado y, por eso, hoy es un día de reivindicación”, ha indicado Cabrera durante el acto, desarrollado en la Plaza del Carmen, donde se ha presentado la campaña ‘Mismos derechos, mismos profesionales’, puesta en marcha con la colaboración del Ayuntamiento de Granada, contando por ello con la presencia de representantes municipales de diferentes partidos políticos -Rosario Pallarés, del PP, y Beatriz Sánchez y Mónica Rodríguez, de Vox-.

La Justicia Pública en datos

Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de AJG del Colegio, Pablo Argente, también ha esbozado algunas de las cifras más destacadas del último balance anual. En este sentido, los letrados granadinos atendieron durante 2025 un total de 48.253 asuntos de Turno de Oficio y Asistencia Letrada, es decir, más de 130 asuntos al día. Por jurisdicciones, Penal sigue siendo el orden más demandado, con el 69% de los asuntos del Turno, seguido de Civil (20%), Contencioso (8%) y Social (3%).

En cuanto a los importes destinados al servicio por parte de la Junta de Andalucía, la Justicia Gratuita en Granada supuso el pasado ejercicio una inversión de más de 6 millones de euros, repartidos en los 4,1 millones para el Turno de Oficio, 1,3 para Asistencia Letrada y algo más de medio millón para gastos de infraestructuras. No obstante, pese a las recientes mejoras introducidas en los baremos por la Consejería de Justicia, la inversión media por ciudadano en Andalucía sigue estando en 5,5 euros, por debajo de la media nacional, situada en 7,25 euros. “La Ley de Justicia Gratuita es una ley del año 1996, es una ley que se ha quedado obsoleta, que precisa de reformas estructurales profundas que actualicen la situación real y actual de la justicia y entendemos que aún hay mucho que reivindicar”, ha asegurado Argente, acompañado en el acto por la presidenta y vicepresidenta del Grupo de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita del Colegio, Rocío Jiménez, Eva Fernández Pando y María Jesús Ruiz Monge, respectivamente, así como el vicedecano del Colegio, Antonio Mir.

VII Premios Dignidad y Compromiso

Junto a la presentación de los datos, los actos conmemorativos por el Día de la Justicia Gratuita también han incluido la entrega de los VII Premios Dignidad y Compromiso, unos galardones otorgados por el Grupo de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita con el objetivo de destacar el trabajo de un colectivo que garantiza -24 horas al día, 365 días al año- el derecho de defensa de quienes no disponen de recursos económicos suficientes.

En esta edición, la Junta Directiva ha distinguido a los letrados Pedro Ruiz Guerrero, Luis Eduardo Gómez Quesada, Margarita Manzano Enríquez de Luna y Ana María Prieto Hermoso, por ser los que más años llevan prestando sus servicios en el Turno de Oficio, “en reconocimiento a su dedicación y permanencia en este servicio esencial para el ciudadano”, según ha comentado Jiménez.

Más información:

XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita en España

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos