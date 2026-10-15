Entrega los Botones de Oro y los Lazos de Plata a los letrados con 50 y 40 años de ejercicio profesional, respectivamente

El Colegio de Abogados de Granada ha celebrado el Día de de Santa Teresa, patrona de la institución, con una emotiva jornada dedicada al reconocimiento de la trayectoria profesional de los letrados más veteranos y a la entrega de distinciones a personalidades vinculadas a la Corporación.

Respecto a los primeros, Alfredo Carmona Salgado, Manuel Jiménez Carmona, Jesús Alcalde Martos, José Antonio Mochón Sánchez, Manuel Rojas García-Creus, Ángel Eduardo Jorge Palacios Aguirre y Pablo Ruiz de Peralta Casallo han sido galardonados con el Botón de Oro por sus 50 años de colegiación, si bien, como ha puntualizado el decano, Leandro Cabrera Mercado, no se trata de una distinción por el mero transcurso del tiempo, sino por su aporte al desarrollo de la abogacía y de la sociedad granadina.

“Gracias por haber mantenido vuestro espíritu de colegiado joven, por no haber desistido y por vuestra bonhomía, dedicación y maestrazgo”, ha expresado el máximo representante del colectivo.

“Durante estos 50 años hemos intentado ejercer la abogacía desde la rectitud, honestidad y rigor profesional”, ha contestado Mochón Sánchez, responsable de hablar en nombre de su promoción.

Asimismo, el Colegio también ha querido premiar el constante apoyo y colaboración de dos figuras destacadas de la provincia. Se trata del rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado Pacheco, y la secretaria coordinadora provincial de Granada, Mª Carlota Gómez Blanco. En este sentido, la Abogacía granadina agradece así la labor de Mercado en el refuerzo del prestigio que la Universidad de Granada confiere a la ciudad, en general, y al sector jurídico, en particular, y su contribución al entendimiento de las instituciones, según ha indicado Cabrera. “La abogacía es algo más que una profesión por su función social al servicio de los derechos de los ciudadanos”, ha asegurado el rector y catedrático de Filosofía del Derecho durante el acto, acompañado por la Junta de Gobierno, los decanos eméritos Rafael López Cantal y José María Rosales de Angulo, y el colegiado de honor, Javier López y García de la Serrana. Sobre Gómez Blanco, el decano ha resaltado la ayuda de la LAJ en la adaptación de los letrados al nuevo sistema judicial en una etapa convulsa, con profundas reformas procesales, y siempre con cercanía, profesionalidad y disponibilidad. “Soy plenamente consciente de las dificultades y problemas a los que se enfrentan los abogados tras la LO 1/2025, pero debiéramos confiar en que la reforma dará sus frutos”, ha apostillado Gómez al recibir la placa, que ha compartido con todos sus compañeros de profesión.

40 y 25 años de ejercicio profesional

Previamente, la Corporación también ha impuesto los Lazos de Plata, una insignia creada el pasado año para poner en valor 40 años de ejercicio profesional y que, inspirada en el lazo de oro que lucen los miembros de Junta de Gobierno, puede llevarse encima y, además, cerca del corazón. En esta ocasión, la nueva distinción ha recaído en una treintena de abogados y el empleado del Colegio José Soto Ruiz, al que el decano ha dedicado una especial mención, trasladándole el reconocimiento personal, de la Junta, de los empleados y de todos los integrantes de la abogacía granadina.

Estas distinciones se suman a los Botones de Plata a los 25 años de ejercicio profesional entregados ayer durante un acto en la que el decano, igual que hoy, resaltó la importancia del sentido de colectivo en un sector que tiende hacia el individualismo. “Tenemos el deber moral de sentirnos representantes de la profesión y ser conscientes de que nuestro comportamiento tiene trascendencia más allá de nosotros mismos”, ha recordado Cabrera, instando a los Lazos y Botones de Plata a cuidar su relación con los clientes, con los compañeros, con otros profesionales y con cualquier persona dentro y fuera del ámbito jurídico. Por su parte, José Mariano Vargas Aranda, en nombre de los Lazos de Plata, y Jorge Odón Argente del Castillo Álvarez y José Amador Berbel Navarro, en el de los Botones de Plata, ofrecieron unas palabras en las que los orígenes, la evolución, los retos y los valores de la profesión han sido las protagonistas. “El santo y seña de la abogacía debe ser proteger siempre al indefenso, huir del mercantilismo salvaje y mantenernos en la rectitud del ejercicio”, ha aseverado Vargas Aranda.

La programación también ha incluido una función religiosa en honor a la patrona celebrada a primera hora en la iglesia de las Carmelitas Descalzas y acompañada por la actuación del Coro Colegial que, además, ha conmemorado el trigésimo aniversario de su fundación.

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