La Abogacía pide control y transparencia en el nombramiento de administradores concursales

Defendemos que el sistema de designaciones se organice con un turno corrido provincial, para evitar desigualdades y garantizar la eficiencia en el reparto de cargas de trabajo

El presidente de la Abogacía Salvador González ha pedido hoy control y transparencia en el nombramiento de administradores concursales para que el Registro Público Concursal sea “transparente, ágil y fiable”.

“Defendemos que el sistema de designaciones se organice con un turno corrido provincial, para evitar desigualdades y garantizar la eficiencia en el reparto de cargas de trabajo; que se clarifique la responsabilidad en el pago de los honorarios registrales, para que no recaiga indebidamente sobre la administración concursal”, afirmó González en la inauguración del V Congreso Mercantil y Concursal Ciudad de Toledo.

González explicó que estas propuestas forman parte de las observaciones formuladas por la Abogacía, a través de su subcomisión de Derecho Mercantil y Concursal, al Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Registro Público Concursal: “Estas propuestas buscan asegurar un Registro transparente, ágil y fiable, que ofrezca información completa sobre los profesionales inscritos, facilite la designación objetiva y fortalezca la confianza en el sistema”

La Abogacía también ha hecho observaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Estadística Concursal, como “la necesidad de medir aspectos tan relevantes como la tasa de recuperación de créditos, el coste medio de los procedimientos, la eficacia de los planes de reestructuración, el impacto de la segunda oportunidad en emprendedores o la incidencia de factores de género y discapacidad en los concursos”, señaló González.

“También pedimos que España no espere hasta 2027 -cuando la Comisión Europea apruebe el modelo estadístico común- para comenzar a recopilar información, sino que adopte desde ahora un sistema propio y riguroso que permita detectar disfunciones y mejorar la práctica concursal”, afirmó el presidente de la Abogacía.

Junto al presidente de la Abogacía han participado en el acto el decano del Colegio de la Abogacía de Toledo, Ángel Cervantes, el teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación, Juan José Alcalde y Álex Munné, COO de International Auction Group y presidente de la Asociación Nacional de Entidades Especializadas.

González subrayó asimismo en su intervención el compromiso de la abogacía “con el Estado de derecho, con la seguridad jurídica, y con la protección del tejido empresarial y económico de nuestro país”.

Y también puso en valor el papel de abogados y abogadas en el procedimiento concursal: “Somos nosotros quienes guiamos a empresas y particulares en momentos de gran incertidumbre jurídica y financiera. Somos indispensables en la prevención del conflicto y en la administración concursal. Y somos también -desde nuestra experiencia práctica- quienes detectamos las lagunas normativas, las incoherencias jurisprudenciales y las tensiones entre seguridad jurídica y economía de mercado”.

