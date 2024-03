La AEAT vigilará la venta en plataformas, los 'neobancos' y comprobará nuevos impuestos

La Agencia Tributaria analizará y, en su caso, comprobará la liquidación definitiva de los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, extenderá el control sobre los operadores extranjeros que venden sus productos en España a través de plataformas de comercio electrónico e intensificará los controles de los llamados 'neobancos'.

Así se desprende del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se desglosan las actuaciones más relevantes a llevar a cabo por la organización en el ejercicio 2024 en línea con lo establecido en su Plan Estratégico 2024-2027.

Entre las directrices recogidas en el plan se recogen las actuaciones para el análisis y, en su caso, comprobación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, el Impuesto sobre Transacciones Financieras, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y los gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito.

Cabe recordar que en el ejercicio 2023, la Agencia Tributaria fue el órgano encargado de la aplicación de dos nuevos gravámenes temporales a la banca y energéticas y el nuevo impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

En el ejercicio 2024, se autoliquidarán tanto el pago anticipado como la liquidación definitiva de ambos gravámenes a las empresas, y también la autoliquidación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

Sentencia de TC del Impuesto sobre Sociedades

En el documento, la Agencia Tributaria reconoce que la planificación del ejercicio 2024 y previsiblemente de futuros ejercicios va a verse afectada por la sentencia de 19 de enero de 2024 del Tribunal Constitucional dictada en relación con las modificaciones del Impuesto sobre Sociedades.

El Tribunal declaró por unanimidad inconstitucional algunas medidas del real decreto-ley aprobado en 2016 para aumentar la recaudación a través del Impuesto de Sociedades, por lo que previsiblemente ahora se producirán peticiones de devolución por parte de las grandes empresas que deberá controlar la Agencia Tributaria.

Plan para controlar la economía en plataformas digitales

Otro de los focos para este ejercicio será el control de la economía en plataformas digitales. Las razones son, por un lado, el crecimiento anual de dos dígitos que las transacciones realizadas a través de plataformas han experimentado en los años 2020 a 2023 y, por otro, la constatación de la presencia de personas y entidades no establecidas en el territorio de aplicación del impuesto que están obligadas a satisfacer el IVA en el país.

Por ello, durante el año 2024 se va a realizar un completo plan que incluye la revisión censal de operadores no establecidos registrados en España que actúan por medio de plataformas en ventas a consumidores finales en el país, para comprobar el cumplimiento formal de sus obligaciones.

También se realizarán contrastes para verificar el total de lo importado por cada operador y se comprobará la veracidad completa de las declaraciones presentadas por los operadores españoles, utilizando para ello la información disponible de otras fuentes.

Vigilancia a los 'neobancos'

Otro aspecto que supone en la actualidad un reto para el control fiscal está constituido por los llamados neobancos, entidades de pago electrónico y demás sistemas de pago virtual que están proliferando en los últimos tiempos desde diversas páginas web.

Se trata de empresas que habitualmente están válidamente registradas ante las autoridades de cualquier Estado miembro de la Unión Europea pero que, en virtud de los derechos de libre establecimiento y libre prestación de servicios, pueden realizar servicios financieros digitales en España, sin tener presencia física alguna.

Por ello, se intensificarán los controles sobre aquellas empresas que utilicen medios de cobro que se encuentren al margen de las obligaciones de suministro de información de pagos por medio de tarjeta de débito y crédito, para evitar que la utilización de estos medios de pago alternativos constituya una vía de elusión o fraude.

Por otra parte, seguirán las captaciones de información relativas a empresas intermediarias de la inversión y pago en monedas virtuales, para aumentar el conocimiento de los inversores de este tipo de criptoactivos, la fuente de su renta y patrimonio, así como la posible existencia de rendimientos o plusvalías obtenidas de dichas inversiones.

Cambios de residencia fiscal a otra CCAA o país

En lo que se refiere al análisis patrimonial y el control de patrimonios relevantes, Hacienda ha señalado que existen conductas extremadamente lesivas para los intereses del Fisco relacionadas con la simulación de la residencia fiscal fuera del territorio español, especialmente en casos de personas físicas, con la principal finalidad de obtener una tributación efectiva inferior a la debida.

Se ha observado también que un cierto número de personas no nacionales eligen vivir en España, estableciendo su residencia habitual en territorio español, permaneciendo en él durante más de 183 días del año natural, pero no comienzan a tributar como residentes por su renta mundial, sino que lo siguen haciendo, incorrectamente, a través del Impuesto sobre la Renta de No Residentes únicamente por la renta obtenida o generada en España. Estos comportamientos serán objeto de comprobación.

Asimismo, se atenderá a la simulación de la residencia fiscal de algunos contribuyentes por la diferente tributación existente en una comunidad autónoma distinta de la real, con la intención de aprovecharse indebidamente de una inferior tributación.

En 2023 se han realizado actuaciones de control de forma coordinada con la administración tributaria autonómica que procede continuar en el 2024, tendentes al control y regularización de aquellas conductas de deslocalización interna de contribuyentes con grandes patrimonios, que sitúan ficticiamente su domicilio fiscal en un ámbito de tributación distinto de su domicilio real con la única finalidad de reducir indebidamente la tributación en la imposición directa.

Incidencias en la renta y revisión de las sanciones

Además, en la línea del fomento del cumplimiento voluntario y para facilitar la corrección de determinadas incidencias detectadas en las declaraciones del IRPF, se pondrá en marcha una campaña de avisos a los contribuyentes informándoles de estas incidencias, para que puedan corregirlas mediante la presentación de una declaración complementaria.

De esta manera, será el propio contribuyente quien corrija esas incidencias, si lo estima pertinente, antes de la actuación de la Administración.

Además, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la aplicación INFORMA+ se ampliará para aquellas cuestiones más complejas que no puedan ser abordadas mediante una contestación automática, permitiendo la presentación on line de solicitudes de información tributaria a través de esta herramienta.

