La comunicación en medios tradicionales y redes sociales sigue dominando el Marketing Mix de los despachos de abogados

La consultora de comunicación y reputación STRONG element acaba de presentar su octavo estudio sobre los hábitos de Marketing en el sector legal español. Con el título de VIII Informe de Marketing Jurídico se presentan los datos recabados mediante encuesta a medio centenar de despachos con sede en España.

El pasado jueves, 3 de octubre en la madrileña sede del ISDE, se celebró una mesa redonda con la intención de analizar los resultados del estudio de STRONG element, que, según su CEO, Hans A. Böck pretende ofrecer “unos benchmarks (puntos de referencia) para los despachos de abogados”.

Núria Ribas, consultora de comunicación y periodista; Pedro Sevilla, responsable de Marketing de Arriaga Asociados; y el responsable de Marketing de ISDE, Guillermo Díaz del Rio, debatieron junto a Hans A. Böck, CEO de STRONG element, sobre las tendencias en el Marketing Jurídico.

Un primer punto debate fue la diferenciación entre Marketing y comunicación que tuvo como protagonistas a Pedro Sevilla (Arriaga Asociados) y Núria Ribas de STRONG element. La periodista defendía la importancia de la comunicación on y off line como herramienta principal para los despachos, mientras Pedro Sevilla expuso la estrategia y el posicionamiento de Arriaga Asociados que se dirige al cliente final con sus principales herramientas de Publicidad y Redes sociales. “Pero nosotros no somos un despacho típico,” recalcó, subrayando que para un responsable de Marketing o Desarrollo de Negocio de un despacho el marketing Mix presentado en el estudio es perfecto.

Por su parte, Guillermo Díaz del Rio, subrayó la utilidad de los datos aportados para el sector legal y detalló la estrategia de una institución como ISDE que apuesta claramente también por las herramientas del marketing Mix para llegar a su público objetivo.

El barómetro

El estudio comienza con un análisis del clima de mercado y las expectativas de las firmas legales para el próximo curso. “Podemos destacar que el optimismo que se respiraba el año pasado en los despachos ha menguado notablemente”, comentaba Hans A. Böck. En 2019, sólo el 40% Los despachos encuestados creen que el clima de mercado mejorará, mientras en el 2018 eran el 71% el que mostraba confianza en la evolución del mercado legal.

Principales índices para los despachos

Hans A. Böck, periodista y consultor de estrategia de STONG element expuso en un breve repaso las principales líneas del informe:

• La comunicación corporativa sigue siendo la principal y más aceptada herramienta para promover los despachos. El 92% de las firmas la considera muy importante o importante.

• El 90% de despachos considera también muy importante e importante su presencia en redes sociales.

• LinkedIn es la red social más valorada y considerada la más eficaz.

• La marca del despacho es el foco principal para la estrategia de marketing en 65% de las firmas.

• Herramientas como videos, blog y SEO ya están implantados en la mayoría de los despachos.

Relevancia del estudio

El VIII Informe de Marketing Jurídico ha sido objeto y fuente de varios trabajos académicos en países como Francia, Australia y España. Numerosos autores citan el estudio en sus libros sobre Marketing Jurídico o Comunicación Corporativa.

Hans A. Böck comenta con cierto orgullo que “el informe de Marketing Jurídico es ya un clásico, que editamos por primera vez en 2007. Su alcance y el hecho que es el único estudio de este tipo lo convierten en una buena herramienta a la hora de decidir dónde invertir los recursos. Nosotros, con nuestra filosofía anglosajona de fondo, seguiremos apostando por este tipo de trabajos que son de gran utilidad para nuestros clientes de comunicación y reputación corporativa. Igualmente relevante creemos que es para el resto del sector, ya que el estudio puede ser descargado de forma gratuita desde nuestra web”.

Sobre el VIII Informe de Marketing Jurídico

El informe muestra los resultados de una encuesta a medio centenar de firmas legales con sede en España. Los cuestionarios se enviaron en Junio de 2019.

El estudio ofrece una comparación con los resultados de ediciones anteriores que datan desde 2012.

Los resultados están segmentados según tamaño de despachos y según su orientación geográfica.

