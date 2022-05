La primera plataforma española que ayuda a pequeños y medianos inversores a liquidar sus impuestos sobre criptodivisas

La aplicación genera informes fiscales para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias derivadas de las operaciones realizadas con criptomonedas a efectos de IRPF, Impuesto de Patrimonio y declaración de activos en el extranjero (modelo 721 o similar).

TaxCripto nace como la primera plataforma completamente adaptada a la legislación fiscal española para ayudar a inversores en criptomonedas a liquidar sus impuestos en este tipo de activos. Esta aplicación permite descargar informes fiscales para IRPF, eI Impuesto de Patrimonio y para el futuro modelo 721, los tres modelos tributarios donde deberán declararse los criptoactivos. Dichos informes incluyen los datos necesarios para cumplimentar los modelos tributarios y la documentación que justifica cada una de las transacciones en criptoactivos. Además, en caso de requerimiento por parte de la Administración Tributaria, los contribuyentes podrán justificar la trazabilidad de las operaciones declaradas fiscalmente.

De este modo, TaxCripto ayuda a todos sus usuarios en el proceso de obtención de la información fiscal, eliminando los errores de gestión y cálculo de transacciones y aplicando los últimos criterios fiscales emitidos por la Agencia Tributaria española para la gestión de declaraciones de IRPF, Patrimonio y se ajustará a los requisitos que se establezcan en el modelo 721 (o modelo equivalente). Además, la plataforma garantiza en todo momento la adaptación a todos los requisitos normativos, tanto actuales como futuros, teniendo en cuenta que cada tipo de ingreso requiere de un tratamiento fiscal diferente, así como la utilización de métodos de valoración como el método FIFO (First In First Out) universal.

La plataforma, formada por un equipo de desarrollo y soporte 100% español, cuenta desde el inicio con 16 exchanges y nueve billeteras, acceso a más de 4.000 criptomonedas y 11 tipos de transacciones principales.

En su lanzamiento, TaxCripto oferta tres planes adaptados a todo tipo de inversores en criptoactivos, dependiendo del número de transacciones que necesiten analizar, las integraciones y el acceso a informes fiscales. Además, con solo registrarse, los usuarios contarán con acceso a la aplicación en modo demo de forma gratuita y sin límite de tiempo. La compañía cuenta con otros servicios adicionales, facturables por horas, como la asesoría fiscal en criptomonedas, así como un soporte premium para aquellos clientes que no deseen cargar y revisar todas las transacciones personalmente.

Objetivo de contratación: superar los 2.000 usuarios en el primer año

En su primer año de vida, la start up prevé alcanzar break even y se marca el objetivo de superar los 2.000 usuarios. Dentro de su plan de negocio, la plataforma tiene previsto llevar a cabo durante los próximos meses nuevos desarrollos, atendiendo al feedback que reciba de sus usuarios, además de ir incorporando funcionalidades más avanzadas.

Jesús Luna, fundador y CEO de TaxCripto, explica que “TaxCripto es un negocio completamente disruptivo porque es la primera aplicación completamente especializada en ayudar al inversor a liquidar los impuestos sobre criptomonedas en España. Entre sus fortalezas destacaría que está dirigida a pequeños y medianos inversores, la actualización fiscal, ya que iremos incorporando continuamente todas las modificaciones en materia de legislación fiscal española, la seguridad, ya que sólo se utilizan APIs de lectura y datos de acceso encriptados, y la usabilidad, puesto que cuenta con un diseño sencillo e intuitivo para todos los usuarios”.

Por su parte, Alberto Miranda, fundador, CFO y tax advisor de TaxCripto, afirma que “la Agencia Tributaria (AEAT) está aumentando la vigilancia sobre las criptomonedas, que tienen un tratamiento fiscal muy diferente a otros activos como, por ejemplo, los fondos de inversión. La venta y el intercambio de criptoactivos deben ser incluidos en la declaración de la Renta aplicando el método FIFO de valoración, al igual que hay que incluir los rendimientos obtenidos por staking, farming, etc. Además, los contribuyentes que estén obligados a presentar el Impuesto sobre el Patrimonio tienen que incluir los importes de sus criptoactivos con su valoración a fecha 31 de diciembre”.

Más de 4,4 millones de usuarios en criptoactivos

En la actualidad, en España existen, aproximadamente, 4,4 millones de inversores en criptomonedas, según cálculos de ASUFIN (Asociación de Usuarios Financieros), con un crecimiento superior al 100% en los últimos tres años, y estos activos supusieron movimientos por un importe de 60.000 millones de euros, lo que corresponde a un 4,8% del PIB y un 2,7% de todos los activos financieros transaccionados en España.

