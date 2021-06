Revolution Banking 2021 tratará temas como el Euro Digital, la personalización, el Open Banking, la sostenibilidad o la diversidad. De esta forma, en el primer panel de expertos se contará con la presencia de personalidades tanto del Banco de España como del Banco Central Europeo.

Apertura y palabras de bienvenida a cargo de Carlos San Basilio, Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad.

A continuación, durante el primer panel de expertos se tratará la visión de los bancos centrales sobre el Euro Digital, comentando qué está detrás de la propuesta de la moneda digital europea, los principios que han motivado la iniciativa y las alternativas tecnológicas que se están barajando.

El panel estará a cargo de:

• José Manuel Marqués, Head of the Financial Innovation Division del BANCO DE ESPAÑA.

• Mayte Arráez, Deputy Head of Division Market Infrastructure Support del BANCO CENTRAL EUROPEO.

• Magí Clavé, Subdirector General de Sistemas de Información. BANCO CENTRAL EUROPEO.

Pasos para inscribirse:

• Rellenar los campos del siguiente enlace, especial hincapié en nombre, medio de comunicación y mail: en este enlace

• Una vez rellenado, se recibirá un mail con el enlace para entrar en el evento.

Para consultar más información: en este enlace

Para descargar el programa: en este enlace

Fuente de la noticia: ElDerecho.com

