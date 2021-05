Las empresas que invierten en tecnología durante la pandemia crecen cinco veces más rápido

Estas empresas líderes han aumentado aún más su diferencia con las empresas rezagadas durante la pandemia, ya que han pasado de crecer a un ritmo dos veces superior antes de la irrupción del coronavirus a crecer cinco veces más rápido en la actualidad.

El estudio de Accenture, llamado 'Make the Leap. Take the Lead' (Da el salto, toma el liderazgo), se basa en encuestas a 4.300 profesionales de las tecnologías de la información de 20 industrias y 25 países, entre ellos España, donde el 11% de los encuestados trabajaban en empresas líderes y un 36% en rezagadas.

"La fortaleza de los sistemas, la transformación digital y un mayor foco en la innovación permiten a los líderes aumentar paulatinamente su crecimiento y diferencia sobre los rezagados", ha indicado Bruno Chao, director general de Accenture Technology en España, Portugal e Israel.

El estudio también clasifica a las empresas en una tercera categoría, la de 'liebres', que hace referencia a aquellas empresas que han alcanzado rápidamente el equilibro entre la solidez de los sistemas y una mayor innovación, por lo que han acortado sus transformaciones digitales.

Estas empresas representan el 18% de la muestra total y el 14% de la española y están aumentando sus ingresos cuatro veces más que las rezagadas.

INVERSIÓN DE LAS LÍDERES

En lo que respecta a las compañías líderes, estas han aumentado su inversión en seguridad en la nube en más del 70% y un 68% en tecnologías de nube híbrida.

La gran mayoría (otro 70%) también ha apostado por destinar mayores cantidades al Internet de las cosas e inteligencia artificial y un 59% ha financiado iniciativas de aprendizaje automático.

Estas empresas además se han diferenciado de las rezagadas en una apuesta por la flexibilidad de los empleados, ya que el 63% tiene alguna política al respecto, frente al 43% de los rezagados.

Chao ha destacado que las 'líderes' no solo adoptan antes las tecnologías innovadoras, sino que invierten con más frecuencia que la competencia.

Del mismo modo, las compañías líderes cuentan con hojas de ruta para implementar las tecnologías en toda la organización y están dispuestas a hacer cambios importantes para incluir nuevas fórmulas de trabajo, indica Chao.

INVERSIÓN DE LAS LIEBRES

Por su parte, las liebres llevan años apostando por algunas tecnologías como la nube. De hecho en 2017, ya el 80% habían invertido en proyectos en la nube, una cifra que ascendió a casi la totalidad de estas empresas en 2020 (97%).

Asimismo, este tipo de compañía destaca por enfocar las crisis como oportunidades de innovación, una característica consecuente con que dos tercios de estas empresas hayan invertido en aumentar sus ingresos en líneas de negocio que no son las habituales de sus empresas.

Asimismo, durante la pandemia, también han aumentado en un 17% el uso de tecnologías avanzadas y emergentes, mientras que han reducido sus plazos de transformación "de años a meses", según el informe elaborado por la consultora.

Fuente de la noticia: Europa Press

