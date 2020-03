Las Fake News o falsas noticias; cómo detectarlas y evitarlas

La Asociación de expertos en Auditoria, Ciberseguridad y Privacidad se estrenó online con el Coronel del Ejército del Aire y experto geopolítico Ángel Gómez de Ágreda y Paloma Llaneza, abogada y experta en tecnologías de la información

La Asociación de expertos en Auditoria, Ciberseguridad y Privacidad estrenó online su primer #JuevexIsaca sobre las noticias falsas o fake news, es decir, las mentiras que propagamos, el cómo, el porqué y el mal que hacen a la humanidad en general y en circunstancias tan especiales como durante la actual crisis global sanitaria por la pandemia COVID19. Para ello, ISACA Madrid contó con el Coronel del Ejército del Aire, piloto, paracaidista, analista geopolítico y autor del libro “Mundo Orwell”, Ángel Gómez de Ágreda y la experta Paloma Llaneza, abogada y experta en tecnologías de la información Paloma ha publicado “Datanomics”, en el que analiza los datos que ofrecemos online y lo que las empresas hacen con ellos.

Con 225 participantes, la tarde del jueves #EnCasa de los asociados y simpatizantes de ISACA Madrid comenzó con la intervención de Ángel Gómez, que sorprendió con el paralelismo entre lo que cuenta el libro de Orwell “1984”escrito en 1949 y nuestros días. Nombrando también “Un mundo feliz” de Huxley, de 1932, inició su reflexión evidenciando que esas obras distópicas ya nos contaban cómo se condicionaba a los humanos por métodos químicos o psicológicos hacía cómo se debían ser, vivir y pensar desde su nacimiento, y que se adelantaban a nuestra época actual. “No se trata de noticias falsas, sino de falsas noticias con apariencia de verdaderas, que están fabricadas para cambiar nuestras decisiones; de relatos con apariencia de noticias”.

Gómez de Ágreda habló también de Hearts, el alter ego de “Ciudadano Kane” de Orson Wells, que como dueño de un imperio de la comunicación en su época fabricó un relato para justificar la guerra (de Cuba) y “fabricar” las noticias que dieron lugar a la misma.

Así, este experto reflexionó sobre cómo la realidad está mediada por lo que vemos en las pantallas en estos días de confinamiento, al contrario que hace 30 o 40 años, que teníamos una percepción directa de la realidad. Así, esa realidad no es natural, es una realidad impuesta que viene dada por el interés de su origen. “Ahora tenemos una visión 360º en cuanto a información global, es más difícil de comprobar la autenticidad de todas y más fácil conseguir intoxicarnos. Nos encerramos en las noticias sobre las que queremos saber”.

Ya lo contó en su día Platón

Para Ángel la información que recibimos es la que queremos oír o ver, y a través de los datos que nuestros móviles facilitan, se utilizan para fabricar percepciones y terminar condicionando cómo debemos pensar en función que quienes somos y cómo nos movemos. Según este experto en geopolítica, hoy por hoy lo importante es construir el relato, “no se trata de que las noticias sean falsas o no, si no que lleguen en el momento oportuno y una intencionalidad concreta. Construyen un relato que es una manera de entender el mundo. Las plataformas nos encierran en una especie de cámara de eco, que filtra las noticias que no queremos ver. Nos enseñan solo un trocito del mundo, como la cueva de Platón en la que solo vemos las sombras que queremos ver, que consiguen separar comunidades y dificulta el diálogo entre los grupos de personas”.

