El sector manufacturero, los servicios financieros, la automoción y la aviación son los sectores más destacados Las tecnologías móviles y la transformación digital aportarán 10,5 billones al PIB mundial en 2030, según GSMA

Las tecnologías móviles y la transformación digital aportarán 11 billones de dólares (unos 10,5 billones de euros) al PIB mundial en 2030, en torno a un 8,4% del total, según el informe 'Intelligence Economic Growth and the Digital Transformation of Enterprises 2025' elaborado por GSMA, la patronal mundial de la industria móvil