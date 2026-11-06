Leandro Cabrera, condecorado con la máxima distinción de la Abogacía Española

El decano del Colegio de Abogados de Granada recibe la Gran Cruz al Mérito en el Ejercicio de la Abogacía de manos del presidente del Consejo general de la Abogacía Española, Salvador González.

El decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, ha recibido esta tarde la Gran Cruz al Mérito en el Ejercicio de la Abogacía, la máxima distinción que otorga el Consejo General de la Abogacía Española con la que se reconocen los “servicios realmente extraordinarios prestados a la abogacía y sus instituciones” tras más de cuatro décadas de ejercicio profesional como abogado, académico y docente y casi veinte años de representación institucional a nivel provincial, autonómico y nacional.

“Estar hoy aquí, recibiendo el reconocimiento de quienes son mis iguales, mis compañeros de fatigas y mis referentes, representa no solo un motivo de inmenso orgullo, sino también el momento más emotivo y relevante de toda mi carrera profesional”, ha expresado Cabrera. En este sentido, como ha añadido el presidente de Abogacía Española, Salvador González, “esta distinción es algo más, mucho más, que un simple objeto que se entrega y se recibe; es un símbolo, y lo que hoy simbolizamos aquí es lo que transmite esta distinción: respeto, afecto, orgullo y, sobre todo, agradecimiento hacia Leandro”. En este sentido, el máximo representante del colectivo profesional ha recordado que el decano granadino ha encarnado siempre una “voz necesaria, responsable, íntegra y, sobre todo, coherente”, capaz de inspirar “con su ejemplo y con su compromiso personal, profesional e institucional con la Abogacía, con sus principios, con sus valores y con su defensa”.

Unos principios y valores entre los que destacan “la mesura, la serenidad, el respeto, la distinción y la excelencia” de los que hace gala este “hombre de paz”, según lo ha calificado el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Federico Fernández. “Hoy reconocemos una cualidad extraordinaria: la de quien sabe que las diferencias no tienen por qué convertirse en enfrentamientos, que el dialogo no debilita las convicciones, sino que puede fortalecerlas, y que la concordia no consiste en pensar todos lo mismo, sino en saber convivir, respetarse y encontrar caminos comunes cuando las posiciones son distintas”, ha asegurado el también decano del Colegio de Abogados de Jerez, tras repasar los sobrados méritos profesionales e institucionales del también vicepresidente de la Abogacía española y andaluza.

Y es que, como ha apuntado el homenajeado, “la Abogacía, por encima de un cuerpo de conocimientos técnicos, es una profesión humana y de trinchera” basada en “la confianza, la ética, el secreto profesional y la pasión por la justicia”. “Quienes abrazamos el Derecho lo hacemos movidos por una vocación, a veces difícil de explicar, pero imposible de acallar: la fascinación por la justicia, la defensa del indefenso y el compromiso inequívoco con el Estado de Derecho”, ha afirmado el colegiado granadino número 2.304.

De ahí que, en su discurso, haya resaltado el carácter de la abogacía como servicio público esencial, con el Turno de Oficio como máxima expresión, haya recordado la función social de la profesión y haya reivindicado una justicia más ágil, moderna y eficiente para que para que, “de una vez por todas, se haga justicia con la Justicia”, además de compartir el reconocimiento con todos los funcionarios de la Administración de Justicia, sus homólogos andaluces -muchos presentes en el acto-, sus compañeros de despacho y colaboradores, el resto de miembros de Junta de Gobierno -que también han arropado a Cabrera en este señalado día-, amigos y, sobre todo, -visiblemente emocionado- con su familia, especialmente su mujer, Maite, sus hijas Rocío y Teresa, sus hermanos Menchu, Rafael, Beatriz y Nuria y sus padres, desafortunadamente ya ausentes.

De hecho, aunque la concesión de la Gran Cruz coincide con el final de su mandato, Cabrera ha reafirmado su compromiso con los valores que juró defender al acceder a la profesión en 1985. “Seguiré trabajando por una Abogacía digna, independiente y comprometida; seguiré defendiendo la vigencia hoy más que nunca del Estado de Derecho, la sacrosanta separación de poderes y los derechos de los ciudadanos con la misma pasión de aquel joven que empezaba hace ya más de cuarenta años; y seguiré apoyando a las nuevas generaciones de abogados que hoy recogen el testigo en un mundo cada vez más complejo”, ha aseverado ante los numerosos asistentes presentes en el acto. En concreto, aunque la ceremonia ha estado organizada por y para la abogacía, entre las autoridades invitadas se encontraban representantes del ámbito jurídico, político y social, encabezadas por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río; la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra; el presidente de Diputación de Granada, Francis Rodríguez; el delegado del Gobierno en Granada, Antonio Granados; el delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en Granada, Luis Recuerda; el presidente del Consejo Social de Granada, Javier de Teresa; el diputado por Granada en el Congreso Pablo Hispán; la senadora por Granada María Eva Martín; y los decanos eméritos del Colegio de Abogados de Granada, Rafael López Cantal y José María Rosales de Angulo; entre otros.

Leandro Cabrera Mercado

Nacido en Granada en 1959, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada desde 1982. Hizo la pasantía en el despacho de Rafael Álvarez de Morales Ruiz-Matas, ejerciendo desde 1985 como abogado con despacho propio en los ámbitos Civil y Mercantil, con especial dedicación al Derecho médico-sanitario y al Derecho de seguros.

Casado, con dos hijas y tres nietos (más un cuarto en camino), el letrado número 2.304 del Colegio de Abogados de Granada ha compatibilizado su vida profesional y familiar con los cargos de Secretario (2005-2009) y Diputado Segundo (2014-2018) de la Junta de Gobierno de la Corporación, de la que es decano desde el 28 de diciembre de 2018, siendo reelegido sin oposición en octubre de 2022.

Además, Cabrera es consejero del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y de Abogacía Española desde 2019, siendo elegido vicepresidente del CADECA en 2024 y del CGAE en 2026. También es miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, al que se incorporó en 2020 por elección unánime de los decanos de Andalucía; académico de número -desde 2023- y vocal de Junta de Gobierno -desde 2025- de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada; y pertenece al Consejo Asesor del Granada C.F. desde octubre de 2025. También ha sido profesor colaborador de Derecho Civil en la Universidad de Granada y ostenta los cargos de presidente y profesor de la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas y vicepresidente de la Fundación Concursal y Mercantil, ambas de Granada.

Entre otras distinciones, le ha sido impuesta la Cruz del Mérito con Distintivo Blanco de la Guardia Civil en 2016 y la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco de la Policía Nacional en 2024.

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