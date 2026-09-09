Lefebvre ha desarrollado una calculadora que mide el impacto de la inversión en su IA jurídica especializada GenIA-L

El impacto de la IA en el empleo y la productividad reconfigurará la economía y la sociedad según los informes presentados recientemente por el Banco Central Europeo y la Escuela de Economía de Londres.

La Calculadora de impacto facilita que los despachos, asesorías y departamentos jurídicos puedan calcular, a partir de sus propios datos, las horas de trabajo que liberan con GenIA-L mientras realizan tareas con mayor valor para la práctica profesional.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, ha desarrollado una Calculadora de impacto que mide tanto el ahorro de tiempo como el retorno económico de la inversión gracias al uso de GenIA-L, su IA jurídica. Además, permite a los profesionales y compañías del sector legal conocer el efecto potencial del uso de esta tecnología sobre la productividad del trabajo individual o de los equipos.

Según las estimaciones de la calculadora, la inversión en una solución de IA jurídica especializada como GenIA-L de Lefebvre permitiría ahorrar hasta 307 horas de trabajo al año por abogado.

En el contexto tecnológico actual el impacto de la IA sobre la productividad de los profesionales es una de las cuestiones que expertos nacionales y europeos analizan con carácter prioritario por su trascendencia para la economía y la sociedad. El Banco Central Europeo (BCE) acaba de presentar el AI adoption and the productivity promise: what workers report, un informe que reflexiona sobre el uso que hacen los trabajadores de esta tecnología y la rapidez con que se extiende a los lugares de trabajo. También, examinan el tiempo de ahorro utilizando la IA y tomando como referencia las opiniones de 20.000 personas en 11 países europeos.

Entre sus conclusiones está el incremento de porcentaje del uso pasando del 26% al 56% en los dos últimos años. Según datos de la encuesta los trabajadores estarían ahorrando una media de tres horas semanales en tareas como análisis de datos o creación de contenidos visuales y de audio. Por otra parte, el estudio Bridging the Generational AI Gap de la Escuela de Economía de Londres (LSE) reconoce que los profesionales y ejecutivos ahorran 7,5 horas semanales automatizando tareas rutinarias, lo que representa unos 18.000 dólares anuales en valor estimado de eficiencia por cada empleado.

A la vista de estos resultados y teniendo en cuenta el avance de la IA en el trabajo jurídico que refleja el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, que afirma que el 58,9 % de profesionales estaría utilizando herramientas basadas en IA, resulta fundamental conocer cuál es el cálculo aproximado de la productividad cuando despachos de abogados, asesorías y departamentos jurídicos invierten en una solución de IA como GenIA-L de Lefebvre.

Hasta 307 horas liberadas por profesional al año

La nueva Calculadora de impacto permite a cualquier despacho, asesoría o departamento jurídico construir un escenario adaptado a su propia realidad a partir de variables como el número de profesionales, la frecuencia con que realizan determinadas tareas, las semanas de trabajo al año y la tarifa o coste asociado a los distintos perfiles del equipo.

El análisis se centra en cuatro actividades frecuentes del trabajo jurídico: búsqueda de jurisprudencia o normativa, redacción de documentos, revisión de contratos o convenios y respuesta a requerimientos o escritos. Tomando como punto de referencia la frecuencia con la que se realizan, la calculadora estima las horas que podrían recuperarse mediante el uso de GenIA-L y traduce ese ahorro de tiempo a indicadores económicos: valor generado, beneficio neto, retorno de la inversión (ROI) y plazo de amortización.

Cómo se ha calculado (caso base)

Jornada de 8 horas, 46 semanas laborables al año.

Tarifa de facturación de referencia: 100 €/hora.

50% del tiempo liberado destinado a generar mayor facturación.

Las cifras varían según los parámetros reales de cada profesional u organización; cualquier despacho o empresa puede reproducir su propio cálculo en la calculadora.

Según los cálculos de la herramienta, un profesional que realiza semanalmente las cuatro tareas contempladas puede ahorrar un total de 307 horas anuales, equivalente a 1,7 meses de trabajo, así como alcanzar una mejora de eficiencia del 17%. En ese mismo supuesto, tomando como referencia una tarifa de 100 euros por hora y destinando a facturación el 50% del tiempo liberado, el potencial económico estimado asciende a 15.350 euros anuales, y un plazo de amortización de la inversión aproximado de 5,7 meses.

Una vez completado el ejercicio, la calculadora genera un Estudio de Impacto Personalizado en formato PDF que recoge las hipótesis empleadas y los principales resultados.

Como señala José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre: “La adopción de inteligencia artificial en el sector jurídico debe avanzar desde la expectativa a la medición. Esta herramienta permite a cada organización estimar con sus propios datos y de forma transparente el tiempo que podría recuperar, su valor económico y el retorno de la inversión, facilitando así decisiones mejor fundamentadas sobre el uso de la IA”.

GenIA-L es la solución de inteligencia artificial generativa jurídica de Lefebvre, diseñada para ayudar a los profesionales del ámbito legal a trabajar de forma más ágil y tomar decisiones con criterio, seguridad y certeza jurídica. Combina las capacidades de la inteligencia artificial con el conocimiento jurídico experto y los contenidos de Lefebvre. Con GenIA-L es posible realizar consultas jurídicas, analizar y trabajar con documentación, generar contenidos y abordar tareas profesionales apoyándose en fuentes jurídicas fiables, trazables y verificables.

La Calculadora de impacto se enmarca en la estrategia de Lefebvre de mostrar aplicaciones concretas de la inteligencia artificial en el trabajo jurídico para evaluar su impacto en términos de eficiencia y productividad.

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