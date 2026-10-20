El encuentro abordará la evolución de la IA, las novedades que están marcando 2026 y su impacto en el ejercicio profesional, junto con las últimas novedades de GenIA-L de Lefebvre.

La aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico será objeto de análisis el próximo jueves 22 de octubre, en la jornada «IA y Derecho. Del potencial a la acción en la práctica», organizada por Lefebvre y el Ilustre Colegio de Abogados de Granada, que tendrá lugar a las 17:00 horas en formato híbrido, presencial en el Salón de Actos de la sede colegial, con retransmisión en directo a través de Microsoft Teams.

La sesión analizará la evolución de la inteligencia artificial, los principales avances y novedades que están marcando 2026 y las perspectivas de esta tecnología en relación con el futuro de la abogacía. El encuentro parte de la transformación que la IA está produciendo en la forma de trabajar de los profesionales del Derecho.

La jornada que será inaugurada por Alberto Salas Martínez, presidente de NNTT ICAGR, contará con la ponencia de Óscar Casero Miguel, abogado y experto en inteligencia artificial legal, director de KSRO LAW, administrador concursal y formador y divulgador sobre inteligencia artificial aplicada al Derecho; y con la participación de Jesús Giráldez, consultor Legaltech de Lefebvre, y Guadalupe Segura, gerente de la Delegación Sur de Lefebvre.

De la evolución tecnológica a su aplicación jurídica

Bajo el título «IA y Derecho: del potencial a la acción en la práctica», la jornada pondrá el foco en cómo los avances en inteligencia artificial están modificando el ejercicio profesional y en las posibilidades que ofrecen plataformas como GenIA-L de Lefebvre para el trabajo cotidiano en el ámbito jurídico en un contexto de rigor, seguridad jurídica y criterio profesional.

Desde una perspectiva técnico-jurídica, la relevancia de la jornada reside no solo en la capacidad de esta tecnología, sino también la forma en la que los profesionales pueden integrarlas en su actividad.

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