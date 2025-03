El Grupo Lefebvre, principal proveedor de conocimiento y tecnología para los profesionales jurídicos en Europa, anteriormente Lefebvre-Sarrut, asume una nueva identidad y lanza una iniciativa denominada "Legal & Tax Futures 2025-2035: Empowering you to be future ready".

Este proyecto tiene como objetivo realizar un análisis detallado y prospectivo de los principales desafíos que definirán el futuro de las profesiones jurídicas y fiscales.

El rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) está dando lugar a desafíos inéditos que las organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, deben enfrentar. Estos retos abarcan áreas críticas como la soberanía, la ética, la seguridad, la fiabilidad y el impacto ambiental.

Para marcar el inicio de esta nueva etapa, el Grupo Lefebvre celebra un evento el próximo 25 de marzo. Esta fecha no ha sido seleccionada al azar, ya que coincide con el aniversario de la firma del Tratado de Roma de la UE.

El evento, que se desarrollará de 9h a 11h, será un encuentro en formato híbrido, virtual y presencial desde la prestigiosa Biblioteca Solvay ubicada en Bruselas.

El programa incluye dos mesas redondas que abarcarán cuestiones de gran relevancia. La primera, “Future of Europe: What European sovereignty can we consider to face global AI giants?”, explorará las implicaciones de la IA en la soberanía europea y cómo Europa puede mantener su autonomía frente a las superpotencias globales en este campo. La segunda mesa redonda, "Future of Earth: What impact does AI have on climate change? How to achieve sustainability?”, examinará las consecuencias potenciales de la IA en el cambio climático y discutirá estrategias para alcanzar la sostenibilidad en este nuevo escenario.

Este evento es una oportunidad única para profundizar en estos asuntos de gran interés, y participar activamente en la configuración del futuro de las profesiones del ámbito jurídico y fiscal.

