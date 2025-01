Legaltech: Desafíos y oportunidades para 2025

Lefebvre y Global Legaltech Hub (GLTH) te invitan a unirte a la jornada del próximo 30 de enero para debatir sobre el escenario jurídico del 2025, y abordar cómo impulsar la innovación en el sector.

Índice de contenidos Participantes

Información e inscripciones

El próximo 30 de enero, de 18:00h a 20:00h, Lefebvre y Global Legaltech Hub (GLTH) se unen para celebrar el primer encuentro del año. Un evento que busca abrir un diálogo sobre los desafíos más importantes que enfrenta la tecnología jurídica y las posibles soluciones para superarlos e impulsar la innovación.

Este evento no solo marca el comienzo de la serie de encuentros GLTH 2025, sino que también se perfila como una plataforma de fomento e impulso para la innovación dentro del ecosistema legaltech.

Participantes

María de la O Martínez, directora de Estrategia e Innovación de Lefebvre y recién nombrada vicepresidenta de Innovación y Proyectos de GLTH, será la encargada de moderar el evento, que contará con un panel de expertos formado por figuras destacadas del ámbito legal y tecnológico, incluyendo a María Pedrosa Martínez, Head of NewLaw & Digital en Repsol; David Hurtado, responsable de Innovación en Microsoft España; Lucía Carrau, directora de Innovación en RSM; Macarena Plaza, Head of Corporate Development and Legal Innovation, IE Law School; y Óscar Villanueva Cañizares, CEO y cofundador de Nymiz.

El evento se llevará a cabo en un formato híbrido, permitiendo a los participantes seguirlo tanto de manera presencial como virtual.

