El plazo de presentación finaliza el 30 de junio, pero en declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluye el 25

Los contribuyentes podrán pedir desde este viernes cita para la atención presencial de la Renta

Noticia

La Agencia Tributaria abrirá este viernes, 29 de abril, el plazo para pedir cita previa para la atención presencial de la Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025, si bien la asistencia en oficinas arrancará el día 1 de junio.

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La campaña para la presentación de la declaración de la renta comenzó el pasado 8 de abril, fecha desde la que los contribuyentes pueden realizar el trámite por internet.

Desde el 6 de mayo también están disponibles el plan de atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones, conocido como «Le Llamamos», y el plan especial de asistencia en pequeños municipios.

Para solicitar cita previa, tanto telefónica como presencial, los contribuyentes disponen de un servicio en la Sede Electrónica y en la aplicación móvil, que permite seleccionar de forma sencilla el canal de atención y elegir entre las fechas disponibles.

El plazo de presentación de las declaraciones finalizará el 30 de junio, tanto para las declaraciones a ingresar como para las que resulten a devolver. No obstante, en el caso de las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria, el plazo concluirá el 25 de junio.

Más información en el Memento IRPF 2026

 