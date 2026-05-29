Los contribuyentes podrán pedir desde este viernes cita para la atención presencial de la Renta

La campaña para la presentación de la declaración de la renta comenzó el pasado 8 de abril, fecha desde la que los contribuyentes pueden realizar el trámite por internet.
Desde el 6 de mayo también están disponibles el plan de atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones, conocido como «Le Llamamos», y el plan especial de asistencia en pequeños municipios.
Para solicitar cita previa, tanto telefónica como presencial, los contribuyentes disponen de un servicio en la Sede Electrónica y en la aplicación móvil, que permite seleccionar de forma sencilla el canal de atención y elegir entre las fechas disponibles.
El plazo de presentación de las declaraciones finalizará el 30 de junio, tanto para las declaraciones a ingresar como para las que resulten a devolver. No obstante, en el caso de las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria, el plazo concluirá el 25 de junio.
Más información en el Memento IRPF 2026