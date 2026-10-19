La nueva firma reúne a profesionales con trayectoria en despachos, empresas e instituciones para ofrecer un asesoramiento altamente especializado, con implicación directa en cada asunto y una visión integrada del Derecho y el negocio

Marlen Estévez Sanz ha puesto en marcha MAREST LAW, una nueva firma especializada en abogacía de los negocios que inicia su actividad con cinco áreas de práctica: Resolución de Disputas, M&A y Derecho Corporativo, Reestructuraciones e Insolvencias, Laboral y Fiscal.

El despacho, con sede en el céntrico barrio de Justicia de Madrid, asesorará a empresas, directivos e inversores tanto en España como en asuntos internacionales. Para ello, contará con el respaldo de un consejo asesor académico y empresarial, además de una red de colaboradores y especialistas en distintas jurisdicciones.

MAREST LAW nace como una firma internacional diseñada para acompañar a empresas y líderes en sus decisiones y transformaciones más complejas, con un modelo basado en el criterio senior, la visión integral y la implicación personal. Además, la firma combina lo más valioso de la abogacía tradicional —experiencia, confianza y acompañamiento— con una prestación de servicios más tecnológica, ágil, flexible y colaborativa.

Bajo el concepto Building Bridges, MAREST LAW conecta el Derecho con el negocio, así como distintas jurisdicciones y especialidades, aunando el corto plazo con la visión de futuro. Para ello, configura equipos internacionales a medida de cada asunto que ayudan a sus clientes a anticipar conflictos, construir acuerdos y tomar mejores decisiones.

La firma nace, además, nativa en inteligencia artificial, lo que reduce el trabajo de menor valor añadido y permite concentrar el tiempo de los abogados en aquello que realmente marca la diferencia: el criterio, la estrategia y la relación directa con el cliente.

"Durante años hemos demostrado que la excelencia jurídica es imprescindible, pero ya no es suficiente. Las empresas necesitan abogados capaces de comprender el negocio, conectar perspectivas y participar en las decisiones que condicionan su futuro. MAREST nace para responder a esa realidad con un modelo donde la experiencia, el criterio y la implicación personal del socio son irrenunciables. Entiendo la abogacía como una relación de confianza y de largo plazo: pasar de reaccionar ante el problema a anticiparlo, de intervenir cuando el conflicto ya existe a estar presentes cuando la decisión se está tomando. Nuestra misión es construir puentes para ayudar a tomar mejores decisiones, y ahí es donde queremos acompañar a nuestros clientes: en las decisiones", señala Marlen Estévez Sanz, fundadora de MAREST LAW.

Una firma liderada desde la experiencia

El proyecto está liderado por Marlen Estévez, especialista en litigación, arbitraje y mediación nacional e internacional, con una trayectoria estrechamente vinculada a la resolución de controversias complejas y al gobierno corporativo. A lo largo de su carrera ha asesorado a compañías cotizadas, entidades financieras, fondos e inversores en asuntos complejos y multijurisdiccionales, con especial foco en conflictos derivados de operaciones corporativas, responsabilidad de administradores y disputas entre socios.

Su práctica se apoya, además, en un profundo conocimiento del gobierno corporativo. Estévez acompaña a consejos de administración, sus comisiones y primeros ejecutivos en la anticipación y gestión de situaciones de riesgo, el diseño de la toma de decisiones societarias y el cumplimiento de los deberes de diligencia y lealtad, integrando la estrategia procesal en la estrategia de negocio.

Su ejercicio profesional se ha desarrollado en paralelo a una intensa labor institucional y académica. Preside el Centro de Mediación Empresarial de Madrid (CMEM) y CIIAM Mediación, es fundadora y preside Women in a Legal World, está vinculada a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y participa en organismos nacionales e internacionales de arbitraje y mediación, entre ellos la International Bar Association (IBA) y la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Forma parte, además, de consejos asesores y órganos de gobierno de diversas organizaciones y desarrolla actividad docente en gobernanza de la inteligencia artificial y Derecho. Su trayectoria ha sido reconocida de forma sostenida por los principales directorios internacionales —Chambers and Partners, The Legal 500, Best Lawyers y Leaders League— y por publicaciones especializadas del sector.

Un consejo asesor académico y empresarial

La firma completa su estructura con un consejo asesor de perfil académico y empresarial, actualmente en configuración, cuya composición se dará a conocer próximamente. Su cometido será aportar a MAREST LAW y a sus clientes una perspectiva que trasciende el análisis estrictamente jurídico: contrastar estrategias en asuntos de especial complejidad, anticipar el impacto económico y reputacional de cada decisión y sostener la reflexión sobre las materias que están transformando el ejercicio del Derecho, entre ellas el gobierno corporativo, la gobernanza de la inteligencia artificial y los métodos adecuados de solución de controversias.

El consejo asesor no interviene en el asesoramiento jurídico, que corresponde en exclusiva a los abogados de la firma, sino que opera como foro de contraste al servicio del criterio con el que MAREST LAW acompaña a sus clientes.

Una firma concebida para acompañar las decisiones empresariales

Con esta estructura, MAREST LAW prestará asesoramiento en Resolución de Disputas, M&A y Derecho Corporativo, Reestructuraciones e Insolvencias, Laboral y Fiscal, mediante equipos configurados en función de las necesidades de cada asunto y con implicación directa de profesionales senior. La firma complementa este modelo con su consejo asesor y con una red internacional de despachos y especialistas cuidadosamente seleccionados, que permitirá coordinar operaciones y controversias multijurisdiccionales manteniendo un único interlocutor para el cliente.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos