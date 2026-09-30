Los testamentos superaron en 2025 en más de un 20% las cifras registradas en 2019, antes de la pandemia

En España se autorizaron 775.162 testamentos durante 2025, la cifra más alta registrada en la serie histórica y más de un 20% superior a la contabilizada en 2019.

Los datos del Centro de Información Estadística del Notariado reflejan así la importancia que sigue teniendo el testamento como instrumento para ordenar la sucesión y dejar constancia de la voluntad sobre el destino del patrimonio.

El testamento permite establecer cómo se quiere organizar la sucesión, pero esta capacidad de decisión está sujeta a los límites establecidos por la legislación civil aplicable en cada caso. Uno de los principales es la legítima, la parte de la herencia que la ley reserva obligatoriamente a determinados familiares.

Precisamente sobre esta cuestión gira la primera entrega de #NoEsComoCrees, una nueva iniciativa del Consejo General del Notariado que busca acercar información jurídica a la ciudadanía y desmontar creencias extendidas sobre cuestiones habituales relacionadas con la actividad notarial.

La legítima y los límites a la libertad de testar

En el Derecho civil común, la ley reserva una parte de la herencia a determinados familiares, conocidos como legitimarios. Por ello, la libertad para decidir el destino de una herencia depende de las circunstancias de cada caso y de la legislación civil aplicable.

“No siempre podemos dejar nuestra herencia a quien queramos. En el derecho civil común español y en varios derechos especiales o forales existe la legítima”, explica Marta Mulet, notaria de Mallorca y portavoz de esta primera entrega de #NoEsComoCrees.

La desheredación también está sujeta a límites y solo puede realizarse en los supuestos expresamente previstos por la ley. Además, las reglas varían en función del territorio: en lugares con derecho civil propio, como Navarra o Tierra de Ayala (Álava), existe una mayor libertad para disponer de los bienes por testamento.

“Solo en casos muy concretos y expresamente previstos por la ley se puede desheredar a un legitimario, incluso privarle de su legítima”, señala Mulet.

Con esta primera entrega arranca #NoEsComoCrees, una iniciativa del Consejo General del Notariado que contará con tres piezas audiovisuales divulgativas dedicadas a diferentes dudas jurídicas.

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