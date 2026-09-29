ANDEMA y el CGPJ celebran una formación en materia de propiedad industrial para más de 50 magistrados de toda España

La formación queda enmarcada en el convenio de colaboración que renovaron ambas entidades en julio de este año.

Se abordarán temas clave como el impacto de la Inteligencia Artificial, el almacenaje y destrucción de la mercancía incautada y la lucha contra las falsificaciones.

La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebran en Barcelona una formación de tres días de especialización en materia de propiedad industrial (PI) a la que asistirán más de medio centenar de magistrados procedentes de toda España.

El encuentro, organizado con la colaboración del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), se celebra como una de las actividades enmarcada en el histórico convenio de colaboración que tienen ANDEMA y el CGPJ desde los años 90, y cuya renovación se ha firmado el mes de julio de este año. Su propósito es acercar a la judicatura la experiencia práctica a la que se enfrentan a diario las empresas y titulares de marcas, fortaleciendo así la respuesta conjunta frente a los delitos en este ámbito.

Impacto de la Inteligencia Artificial

A lo largo de las tres jornadas se desarrollarán diversas mesas redondas para debatir sobre los principales desafíos del sector. El programa analiza el impacto de la Inteligencia Artificial, la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA), la persecución del contrabando, la gestión para el almacenaje y destrucción de mercancías falsificados, así como las últimas decisiones jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asimismo, se examina el papel fundamental que desempeñan la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La inauguración institucional ha contado con la asistencia de Cristina Vallejo Ros, decana del ICAB; José Antonio Montero Fernández, María Gema Espinosa Conde y José María Fernández Seijo, vocales del CGPJ; Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y Gerard Guiu Ribé, director general de ANDEMA.

Según destaca Gerard Guiu, "iniciativas como ésta son fundamentales para dar respuesta a un fenómeno que no deja de evolucionar. Mantenernos al día, compartir información y buenas prácticas entre todos los agentes que velan por la protección de la propiedad industrial y la colaboración público-privada, es imprescindible para afrontar los retos a los que nos enfrentamos en la lucha contra los delitos contra la propiedad industrial”.

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