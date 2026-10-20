Su nombramiento se inscribe en la estrategia de desarrollo del bufete de acompañar, retener y potenciar el talento interno

M&B Avocats / M&B Abogados, despacho especializado en derecho de los negocios y en el asesoramiento de empresas e inversores en sus operaciones entre Francia y España, anuncia el nombramiento de Claudia Ambrós Biern como nueva socia.

Claudia ejerce en M&B desde hace más de catorce años. Se incorporó al despacho como becaria coincidiendo prácticamente con la apertura de la oficina de Barcelona y, desde entonces, ha participado activamente en el desarrollo y consolidación del bufete.

A lo largo de su trayectoria se ha especializado en M&A y transacciones inmobiliarias de carácter transfronterizo. Su práctica comprende reestructuraciones societarias (incluidas fusiones internacionales y escisiones), adquisiciones y transmisiones de empresas y activos inmobiliarios, así como la estructuración y negociación de transacciones complejas, desde la due diligence hasta la formalización de contratos de compraventa y sus garantías. En el ámbito inmobiliario, ha acompañado a algunas de las primeras SCPI francesas en su implantación en España y asesora desde hace años a fondos y otros inversores institucionales en sectores como el industrial y logístico, hotelero, oficinas, sanitario y residencial.

Licenciada en Derecho por ESADE (Barcelona), Claudia cuenta con un máster en Derecho Mercantil, un máster en Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información, así como un máster en Legal Operations. Habla español, francés, catalán e inglés y está ampliamente familiarizada con los entornos jurídicos y empresariales de Francia y España. Esta competencia y comprensión de los dos entornos jurídicos, profesionales y culturales le permite abordar cada asunto desde una perspectiva especialmente pragmática y adaptada a las particularidades de cada proyecto.

Su nombramiento se inscribe en la estrategia de desarrollo del bufete de acompañar, retener y potenciar el talento interno. Asimismo, contribuye a reforzar la posición de M&B Avocats / M&B Abogados como actor de referencia en materia de operaciones transfronterizas, prestando especial atención a los retos y necesidades de las pequeñas y medianas empresas.

«La incorporación de Claudia como socia constituye un merecido reconocimiento a la calidad de su trabajo, al rigor que demuestra a diario en la gestión de los expedientes, a su excelente relación con los clientes, al trabajo de fondo que lleva años realizando en pro de la imagen del bufete y a la formación que ha impartido a los más jóvenes a lo largo de su trayectoria», declara la dirección del bufete.

“Este nombramiento supone para mí la continuidad natural de una trayectoria construida junto a nuestros clientes y a M&B. Siempre he procurado ejercer la abogacía con rigor, pragmatismo y cercanía, y transmitir estos mismos valores en la formación y el desarrollo de nuestros equipos. Afronto esta nueva etapa como socia con ilusión y responsabilidad, fiel a los principios y a la manera de entender la profesión que me han acompañado desde mis inicios en M&B”, comenta Claudia Ambrós Biern.

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