Mementos de Lefebvre: los pilares de la tierra jurídica cumplen 33 años

Los Mementos no son únicamente libros, estos manuales permiten obtener certeza y seguridad jurídica

En 1992 se publicaba en España el primer Memento de Lefebvre, un proyecto que ya estaba en marcha en Francia desde la primera mitad del siglo XX.

La naturaleza de los Mementos no es solo la de ser una guía legal actualizada y verificada, 100% fiable, sino que incluye un trabajo artesanal de investigación, análisis, interpretación y consulta por parte de los redactores especialistas de la editorial. El resultado: manuales prácticos que son pilares para hacer más comprensible la información jurídica y que, a su vez, han sido la base de GenIA-L, la IA generativa de Lefebvre.

Este año 2025, los Mementos, el alma de Lefebvre, han cumplido 33 años. Haberse constituido como una fuente de consulta confiable, y rica en análisis, lo ha hecho posible. Pero a este aspecto se suma otro fundamental: ahorra tiempo y esfuerzo a los usuarios. En un solo documento, se puede encontrar una recopilación exhaustiva de las normas aplicables a una temática específica, así como jurisprudencia relevante directamente relacionada.

En ese sentido, los Mementos brindan contenidos previamente estudiados de forma sencilla pero rigurosa. Son como el cemento, por su semejanza con dicha palabra, que une la legislación, la jurisprudencia y la doctrina bajo el enfoque de mejorar y facilitar el análisis jurídico y legal. Están pensados, por tanto, para la práctica profesional, además de ser una herramienta muy útil para quienes están aprendiendo y para los propios ciudadanos. Y se actualizan constantemente, un factor imprescindible a la hora de trabajar con contenido legal.

Por todas esas razones, y muchas otras, este artículo es un humilde homenaje tanto a los Mementos como a los expertos en cada materia que los elaboran, con esfuerzo y tesón continuados para crear una “síntesis sobre la síntesis”; a esas personas que investigan exhaustivamente, contrastando la información con -entre otros autores eternos- jueces y magistrados de los tribunales superiores de Justicia y del Tribunal Supremo.

El ánimo de los Mementos no es informar, es ayudar

En definitiva, los Mementos de Lefebvre abarcan la legislación existente con sus últimas modificaciones, así como las resoluciones que dictan los tribunales, todo ello con múltiples referencias a los documentos originales. Pero el objetivo primordial es clarificar normativas y sentencias que pueden ser altamente complejas en una primera lectura, proporcionando una visión organizada -y entrelazada- de la ley.

De ahí que, poco después de su nacimiento, los Mementos ya comenzaron a ser reconocidos como el compendio de normas, jurisprudencia y doctrina más valorado por los profesionales del Derecho de nuestro país. En 2007, se vendía el Memento un millón, y en 2009 salía a la venta el Memento Civil, el primero destinado a abogados de forma específica.

La versión impresa, por motivos naturales, cada vez está menos demandada, habiéndose trasvasado su demanda a los Mementos digitales o Qmementix, que incorporan las funcionalidades propias del formato electrónico, como su buscador. Uno de sus mayores valores es el hecho de que estén vinculados con las bases de datos de Lefebvre: los ficheros y archivos se integran de forma ordenada y sincrónica en dichas bases (NEO, QMemento) y en el resto de productos digitales, como ahora en la solución de inteligencia artificial GenIA-L, de la que constituyen el “zócalo documental” que brinda certeza, rigor y precisión.

Mementos de Lefebvre: más temas de los que imaginas

En cuanto a su diversidad, los conocidos como “mementos troncales” -los más populares y de mayor consulta anual- son los Mementos generalistas de las áreas fiscal, social, mercantil y contable. Les siguen procesal, civil, administrativo, hipotecario concursal, penal, urbanismo…. El Memento de sostenibilidad, lanzado en 2024, supone la irrupción de los Mementos en el ámbito de la ESG, garantizando el seguimiento de las nuevas exigencias empresariales en las áreas de reporte e información no financiera.

Cada uno de ellos se publica anualmente y ofrece un análisis integral y detallado de la rama que trata. La producción, no obstante, también engloba títulos más específicos con actualizaciones bienales: Memento Empleado Público 2024-2025, Memento Despido 2024-2025, Memento Derecho Digital 2024-2025, etc.

¿Por qué los Mementos no son únicamente “libros”?

Estos manuales permiten obtener certeza y seguridad jurídica, y son idóneos para la preparación de casos y la creación de documentos legales. Para un usuario, trabajar con los Mementos de Lefebvre es sinónimo de tener a su disposición las leyes y la jurisprudencia preparadas para su uso, de forma enriquecida. Esto se logra a través de:

Referencias de legislación, jurisprudencia y doctrina administrativa

Anexos e índices que complementan la información

Comentarios de expertos

Ejemplos para ilustrar la aplicación de la legislación

Esquemas que sintetizan conceptos clave

Formularios y modelos editables para uso profesional

Alertas semanales vía correo electrónico sobre novedades

Convenios colectivos relevantes para el área temática

Artículos doctrinales que profundizan en temas específicos

Calculadoras especializadas para realizar cómputos legales

En lo que respecta a la actualización, los Mementos se mantienen al día por distintas vías. En el entorno online, se reescribe el contenido, sustituyéndose directamente el texto obsoleto por el nuevo. Aunque también se puede utilizar el icono de Actualización que aparece junto al número marginal afectado, permitiendo visualizar la modificación con los enlaces pertinentes. Por descontado, en el encabezado de cada Memento aparece la fecha de los últimos cambios realizados por los redactores, pieza clave e insustituible en la producción de Lefebvre.

Como valor añadido, los usuarios reciben por correo electrónico boletines semanales de actualización llamados Actum, donde se incluye un acceso a la norma, sentencia o doctrina que ha originado cada novedad.

Los Mementos, según la opinión de distintos profesionales

Los propios juristas confirman el valor de estas publicaciones. “Tener toda la colección, desde 1993 hasta 2023, es un símbolo que ha marcado casi toda mi trayectoria”, ha manifestado públicamente Basilio Ramírez, socio fundador de Arnaut Fiscal & Legal y Doctor Honoris Causa por el centro Constantinian University de Rhode Island.

Paralelamente, en destacados foros legales y empresariales se pueden leer comentarios acerca de su practicidad, como “los Mementos de Francis Lefebvre son un elemento de consulta más que recomendable, y el Social en el terreno laboral se usa muchísimo en nuestra asesoría”, o “resultan los más adecuados para adecuar la legislación a una situación concreta”. Asimismo, otros clientes que han escrito en estos foros han subrayado que “en realidad, son muy completos y gozan de gran popularidad en la profesión”.

Medios de comunicación especializados como El Blog Salmón ofrecen opiniones más precisas aún: “más allá de la extensión que abarca, lo que llama poderosamente la atención es la sistemática; una manera de estructurar la información con múltiples referencias cruzadas, con variados índices analíticos, alfabéticos, anexos, etc.” E importantes editoriales de libros jurídicos que los comercializan sostienen que “cosechan una gran reputación”.

Lo mismo sucede con algunos jueces y magistrados que se han pronunciado sobre estas guías. Una alta autoridad judicial española sostuvo ya hace tiempo que los Mementos “han contribuido al fortalecimiento de la seguridad jurídica en nuestro país”. Y en numerosas resoluciones de tribunales los Mementos se citan como argumento de convicción o incluso de prueba, al menos indiciaria.

10 ejemplos de la aportación de Mementos a la ciudadanía

Independientemente de su contenido, legal y jurisprudencial, o precisamente por esa razón, los Mementos no solo se dirigen a profesionales. También están pensados para que los ciudadanos puedan comprender mejor sus derechos, gracias al lenguaje claro que los caracteriza. O, cuando se consultan profesionalmente, pueden tener una enorme utilidad para dar a los clientes una información mejorada y más inteligible.

Desde esta perspectiva, ¿se podría afirmar que los Mementos han representado un papel vital en la defensa de los derechos de los ciudadanos en España desde 1992? Te mostramos 10 ejemplos para comprobarlo:

Información fiscal : la digitalización de los mementos ha permitido tanto a particulares como a profesionales del Derecho acceder fácilmente a la legislación fiscal actualizada, haciéndola más transparente y ampliando el conocimiento sobre ella.

: la digitalización de los mementos ha permitido tanto a particulares como a profesionales del Derecho acceder fácilmente a la legislación fiscal actualizada, haciéndola más transparente y ampliando el conocimiento sobre ella. Derechos laborales : con la recopilación de leyes y casos sobre derechos laborales, los trabajadores pueden conocer mejor sus opciones, y los abogados se pueden documentar con más facilidad para contar con una base sólida en casos de despidos injustificados, acoso laboral y otras vulneraciones contra las que se puede reclamar.

: con la recopilación de leyes y casos sobre derechos laborales, los trabajadores pueden conocer mejor sus opciones, y los abogados se pueden documentar con más facilidad para contar con una base sólida en casos de despidos injustificados, acoso laboral y otras vulneraciones contra las que se puede reclamar. Acceso a la Justicia : los Mementos han allanado el camino para que las personas sepan qué procedimientos judiciales y recursos legales existen en nuestro país, de modo que el sistema judicial no sea algo ajeno ni exclusivo para el sector. Esa también es una particularidad de GenIA-L, el asistente jurídico de Lefebvre -basado en los Mementos y otras fuentes de la editorial-, cuyas funcionalidades hacen todavía más fácil conocer la Justicia española.

: los Mementos han allanado el camino para que las personas sepan qué procedimientos judiciales y recursos legales existen en nuestro país, de modo que el sistema judicial no sea algo ajeno ni exclusivo para el sector. Esa también es una particularidad de GenIA-L, el asistente jurídico de Lefebvre -basado en los Mementos y otras fuentes de la editorial-, cuyas funcionalidades hacen todavía más fácil conocer la Justicia española. Protección de los derechos humanos : estas publicaciones han ido recogiendo progresivamente más contenido sobre esta materia, contribuyendo a que los letrados defiendan mejor los derechos fundamentales de sus clientes. Y a que la población entienda realmente cuáles son y cómo protegerlos.

: estas publicaciones han ido recogiendo progresivamente más contenido sobre esta materia, contribuyendo a que los letrados defiendan mejor los derechos fundamentales de sus clientes. Y a que la población entienda realmente cuáles son y cómo protegerlos. Derecho a la vivienda : la inclusión de normativas y jurisprudencia sobre el derecho a la vivienda también ha favorecido el conocimiento popular sobre la vivienda digna, y que los abogados se documenten sin sesgos en casos, por ejemplo, de desahucios.

: la inclusión de normativas y jurisprudencia sobre el derecho a la vivienda también ha favorecido el conocimiento popular sobre la vivienda digna, y que los abogados se documenten sin sesgos en casos, por ejemplo, de desahucios. Igualdad de género : los Mementos integran leyes y casos clave sobre igualdad de género, para luchar contra la discriminación y promover la igualdad en las esferas laboral y social.

: los Mementos integran leyes y casos clave sobre igualdad de género, para luchar contra la discriminación y promover la igualdad en las esferas laboral y social. Protección de datos personales : con la evolución de la normativa sobre protección de datos, los Mementos han promovido la privacidad y la protección de los datos personales, especialmente con la implementación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

: con la evolución de la normativa sobre protección de datos, los Mementos han promovido la privacidad y la protección de los datos personales, especialmente con la implementación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Derechos de los consumidores : reflejar al detalle legislación y jurisprudencia sobre derechos de los consumidores ha fortalecido la capacidad de la ciudadanía para reclamar frente a prácticas comerciales abusivas.

: reflejar al detalle legislación y jurisprudencia sobre derechos de los consumidores ha fortalecido la capacidad de la ciudadanía para reclamar frente a prácticas comerciales abusivas. Personas con discapacidad : la normativa específica sobre los derechos de las personas con discapacidad en los Mementos ha potenciado la defensa de este colectivo en tribunales.

: la normativa específica sobre los derechos de las personas con discapacidad en los Mementos ha potenciado la defensa de este colectivo en tribunales. Derechos ambientales: los Mementos también comprenden legislación y jurisprudencia sobre protección ambiental, de cara a conseguir entre todos un medio ambiente sano mediante medidas de sostenibilidad.

Mementos de Lefebvre + Inteligencia Artificial = GenIA-L

Está claro que la IA puede cambiar muchas cosas que aún no ha cambiado, o no lo ha hecho del todo. Y respetando el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, esa evolución puede ser positiva y segura. Exactamente ese es el cometido del asistente jurídico GenIA-L: aportar certeza. Y, con esa misión, no solo “busca” la información precisa y dar respuestas -completas y fundamentadas- a consultas legales, sino que ofrece conclusiones, consejos y argumentos tanto de jurisprudencia como de doctrina, entre otras funcionalidades.

Esta inteligencia artificial generativa funciona solo con fuentes propias para garantizar su fiabilidad, algo fundamental según la regulación europea. Únicamente extrae información de los propios contenidos editoriales de Lefebvre, NEO y QMemento, garantizando así que los datos siempre estén actualizados pese a que puedan haberse aprobado nuevas normativas.

Bajo esta premisa, la herramienta conforma un equipo junto al capital humano, de modo que el usuario puede dejar de dedicar horas a búsquedas, documentación y razonamientos, pero no se ve sustituido. Esto es posible gracias a la completa estructuración de GenIA-L, que se compone de tres unidades diferenciadas pero complementarias entre sí:

GenIA-L Buscador : respuestas completas y fundamentadas a consultas legales

: respuestas completas y fundamentadas a consultas legales GenIA-L Juris : una revolucionaria herramienta para preparar casos judiciales

: una revolucionaria herramienta para preparar casos judiciales GenIA-L Docs+: análisis, comprensión, revisión y resúmenes de documentos legales

GenIA-L, una nueva era en la práctica legal

En el título de este artículo hemos hecho referencia a los Mementos como el primer pilar de la tierra jurídica, ahora bien, GenIA-L sería su compañera inseparable. Dos pilares que se funden en uno, ya que recordemos que la IA de Lefebvre integra los Mementos. Y al facilitar enormemente la interacción con ellos, esta solución de inteligencia artificial también queda alineada con todo aquello que necesita una democracia participativa.

