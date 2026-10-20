Movilidad internacional y extranjería

La movilidad internacional plantea a los profesionales jurídicos, responsables de Recursos Humanos y especialistas en movilidad la necesidad de determinar qué régimen normativo y qué autorización resultan aplicables en cada supuesto.

La gestión de permisos de residencia y trabajo, sus renovaciones y las eventuales denegaciones y recursos constituye, en este contexto, una parte esencial del asesoramiento en materia de extranjería.

Con el objetivo de abordar estas cuestiones desde una perspectiva práctica, Lefebvre Formación organiza el "Curso Movilidad Internacional. Problemática de las personas extranjeras para trabajar en España y de los españoles para trabajar en el extranjero", que se desarrollará en tres sesiones los días 26, 27 y 28 de octubre, de 10:00 a 12:00 horas, y será impartido por Teresa Gómez Mourelo, abogada especializada en Derecho de Extranjería.

La formación está orientada a identificar las autorizaciones adecuadas para los distintos supuestos de movilidad internacional y conocer los principales requisitos y procedimientos relacionados con la residencia y el trabajo de nacionales extranjeros.

El marco normativo de la extranjería, punto de partida

El programa del curso incluye el análisis del marco legal del régimen de extranjería, estructurado en torno a la Ley Orgánica de Extranjería, el Reglamento de extranjería, la Ley de Emprendedores y la normativa europea.

Este marco sirve de base para determinar el régimen jurídico aplicable a los diferentes supuestos de movilidad internacional y para distinguir las distintas autorizaciones contempladas por la normativa.

Permisos de residencia y trabajo

Uno de los principales bloques del curso se centra en los permisos de trabajo al amparo de la legislación de extranjería y su reglamento.

La formación abordará cuestiones como la residencia temporal y trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, la residencia y trabajo en el marco de las prestaciones transnacionales de servicios, el permiso de trabajo como trabajador transfronterizo y la gestión colectiva de contrataciones en origen.

Junto con el acceso inicial a estas autorizaciones, se analizarán aspectos vinculados a su tramitación posterior, como las renovaciones de las autorizaciones de residencia y trabajo, las denegaciones y los recursos.

Ley de Emprendedores, profesionales cualificados y nómadas digitales

Otro de los ejes de la formación serán los permisos de trabajo contemplados en la denominada Ley de Emprendedores.

Se abordará el régimen aplicable al personal altamente cualificado, los teletrabajadores de carácter internacional o nómadas digitales y los emprendedores. y se estudiará la reagrupación familiar vinculada a estos permisos, así como su renovación y las cuestiones relacionadas con denegaciones y recursos.

El programa incorpora además los traslados intraempresariales, dentro del análisis de los diferentes instrumentos jurídicos aplicables a la movilidad de trabajadores y profesionales.

El régimen jurídico de los estudiantes extranjeros

En este ámbito se analizará la autorización de estancia por estudios y el trabajo de los estudiantes en España, incluidos los requisitos y límites aplicables.

Asimismo, durante la formación se tratará la modificación de la situación de estancia por estudios a residencia y trabajo, dentro del estudio de las posibilidades de acceso al mercado laboral.

Un enfoque práctico para gestionar la movilidad internacional

El objetivo de la formación es ofrecer una visión práctica de los distintos regímenes aplicables a la movilidad internacional, facilitar la identificación de la autorización adecuada en cada supuesto, identificar el marco normativo correspondiente, distinguir las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena y propia, y aplicar el régimen de las prestaciones transnacionales de servicios y de los trabajadores transfronterizos.

El curso también persigue diferenciar los permisos previstos en la Ley de Emprendedores, analizar los traslados intraempresariales y la movilidad del personal altamente cualificado, gestionar la situación de los estudiantes extranjeros y abordar las incidencias relacionadas con renovaciones, denegaciones y recursos.

Acceso al Memento Experto Extranjería

La inscripción al curso incluye el acceso al Memento Experto Extranjería en formato digital, cuyo contenido analiza de forma práctica y sistemática la normativa aplicable a nacionales de terceros países.

La obra aborda la entrada, permanencia, residencia y trabajo, además de la protección internacional, el régimen sancionador y los derechos sociolaborales.

De este modo, su contenido se vincula con las materias objeto de la formación y con el marco normativo que los profesionales deben manejar en los procedimientos de extranjería y movilidad internacional.

Más información e inscripciones al Curso Movilidad Internacional. Problemática de las personas extranjeras para trabajar en España y de los españoles para trabajar en el extranjero

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