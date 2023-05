Nuevas normas armonizadas de la UE sobre patentes

La Comisión ha propuesto hoy nuevas normas para ayudar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), a sacar el máximo partido de sus invenciones, fomentar las nuevas tecnologías y contribuir a la competitividad y la soberanía tecnológica de la UE.

Los Reglamentos propuestos, relativos a las normas esenciales para patentes, la concesión de licencias obligatorias de patentes en situaciones de crisis y la revisión de la legislación sobre los certificados complementarios de protección, crearán un marco de derechos de propiedad intelectual e industrial más transparente, efectivo y preparado para el futuro.

En la actual economía del conocimiento, los activos intangibles, como las marcas, los dibujos o modelos, las patentes y los datos, son cada vez más importantes. La propiedad intelectual e industrial (PII) es un motor clave del crecimiento económico, ya que ayuda a las empresas a generar valor a partir de sus activos intangibles. Los sectores intensivos en PII representan casi la mitad de todo el PIB y más del 90 % de todas las exportaciones de la UE. En el período 2017-2019, las industrias intensivas en patentes generaron casi el 76 % del comercio dentro de la UE.

Las propuestas de hoy complementarán el sistema de patente unitaria, que estará operativo a partir del 1 de junio. Se basan en disposiciones y principios vigentes en materia de PII del Derecho internacional y del Derecho de la Unión, y pretenden aumentar la eficacia del sistema de patentes eliminando aún más la fragmentación del mercado único, reduciendo la burocracia y aumentando la eficiencia. Este sólido marco en materia de patentes permitirá a los operadores económicos y a las autoridades competentes proteger mejor la innovación, garantizando al mismo tiempo un acceso equitativo, también en situaciones de emergencia.

Estas iniciativas en materia de patentes abordan los siguientes ámbitos clave:

Patentes esenciales para normas

Las patentes esenciales para normas (PEN) son patentes que protegen la tecnología que se ha declarado esencial para la aplicación de una norma técnica adoptada por un organismo de normalización (ON). Estas normas se refieren, por ejemplo, a las normas de conectividad (5G, Wi-Fi, Bluetooth o NFC, entre otras) o de compresión y descompresión de audio y vídeo.

Para que un producto sea conforme a una norma, el ejecutor debe utilizar las patentes «esenciales» pertinentes. El monopolio concedido por estas patentes específicas se compensa con el compromiso de los titulares de PEN de conceder licencias sobre estas patentes en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (FRAND, por sus siglas en inglés), permitiendo así que los ejecutores accedan al mercado.

Durante muchos años, el sistema actual ha carecido de transparencia y previsibilidad y ha provocado largos conflictos y litigios, tal como se reconoció por primera vez en la Comunicación de la Comisión de 2017 sobre patentes esenciales para normas. Las medidas anteriormente adoptadas para abordar estos problemas, como la autorregulación, no han resultado eficaces. En su Plan de Acción en materia de PII de 2020, la Comisión subrayó la necesidad de contar con «un marco mucho más claro y predecible que incentive las negociaciones de buena fe en lugar de recurrir a litigios».

El auge de la «internet de las cosas» (IdC) aumentará la aplicabilidad de las PEN (especialmente, para las normas de conectividad). Por ello, un sistema que funcione correctamente y facilite el acceso a las tecnologías, recompensando al mismo tiempo la innovación, es crucial para la soberanía tecnológica de la UE.

El marco para la concesión de licencias de PEN propuesto tiene por objeto crear un sistema equilibrado que establezca una referencia mundial para la transparencia de las PEN, la reducción de los conflictos y la eficacia de las negociaciones. Tiene dos objetivos principales:

Garantizar que tanto los titulares como los ejecutores de PEN de la UE innoven en la UE, fabriquen y vendan productos en ella y sean competitivos en los mercados mundiales.

Garantizar que los usuarios finales, incluidas las pymes y los consumidores, puedan disfrutar de productos basados en las últimas tecnologías normalizadas a precios justos y razonables.

El marco de concesión de licencias de PEN propuesto proporcionará una mayor transparencia en relación con las carteras de PEN, establecerá un canon agregado (cuando haya patentes con varios titulares) y ofrecerá a las partes unos medios más eficientes para acordar las condiciones FRAND de sus licencias. La propuesta introduce medidas sobre los siguientes aspectos: un registro, una base de datos y controles de esencialidad de las PEN; dictámenes periciales sobre el canon agregado de las PEN; determinación de FRAND mediante la conciliación, en detrimento de los actuales litigios costosos; medidas de ayuda a las pymes; y la creación de un «centro de competencias» en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE).

El Reglamento propuesto se aplicará a todas las normas que se publiquen después de su entrada en vigor. No obstante, la Comisión determinará cuáles de las normas, sus aplicaciones o casos de uso quedarían excluidos del proceso de fijación del canon agregado y de conciliación de FRAND, en aquellas situaciones en las que la licencia de PEN correspondiente no plantee dificultades o ineficiencias significativas que afecten al funcionamiento del mercado interior. Por el contrario, las normas publicadas antes de la entrada en vigor del Reglamento no estarán sujetas a él, a menos que la Comisión acabe por incluirlas en su ámbito de aplicación por la existencia de determinadas distorsiones del mercado derivadas de una concesión de licencias de PEN ineficiente.

Licencias obligatorias

La concesión de licencias obligatorias de patentes permite a un gobierno autorizar el uso de una invención patentada sin el consentimiento del titular de la patente. Los acuerdos voluntarios de concesión de licencias con los fabricantes son, por lo general, la herramienta preferida para aumentar la producción, pero, si tales acuerdos no están disponibles o no son adecuados, la concesión de licencias obligatorias puede ayudar a facilitar el acceso a productos y tecnologías clave pertinentes en tiempos de crisis, como último recurso. Actualmente existe un mosaico de veintisiete regímenes nacionales de concesión de licencias obligatorias, a pesar de que hay muchas cadenas de valor que operan a escala de la UE. Esto puede ser una fuente de inseguridad jurídica, tanto para los titulares de los derechos como para los usuarios de los derechos de PII.

Las nuevas normas prevén un nuevo instrumento de concesión de licencias obligatorias a escala de la UE que complementaría los instrumentos de crisis de la UE, como el Instrumento de Emergencia del Mercado Único, los Reglamentos sobre la HERA y la Ley de Chips. Tras la crisis de la COVID-19, estas nuevas normas refuerzan aún más la resiliencia de la Unión frente a las crisis, garantizando el acceso a productos y tecnologías patentados que resultan clave en tiempos de crisis en caso de que no existan acuerdos voluntarios o no sean adecuados.

Certificados complementarios de protección

Un certificado complementario de protección (CCP) es un derecho de PII que amplía la duración de una patente (en hasta cinco años) para un medicamento de uso humano o veterinario, o un producto fitosanitario, que ha sido autorizado por las autoridades reguladoras. Su objetivo es fomentar la innovación y promover el crecimiento y el empleo en estos sectores. Sin embargo, la protección mediante CPP solo está disponible a nivel nacional. Por ello, el sistema actual está fragmentado, lo que hace que los procedimientos sean complejos y costosos y provoca inseguridad jurídica.

Esta iniciativa introduce un CPP unitario para complementar la patente unitaria. La reforma del CCP también introduce un procedimiento de examen centralizado, aplicado por la OPIUE, en estrecha cooperación con las oficinas nacionales de PII de la UE. Con arreglo a ese régimen, habrá una única solicitud, que se someterá a un único proceso de examen; de ser positivo, este derivará en la concesión de CCP nacionales para cada uno de los Estados miembros designados en la solicitud. El mismo procedimiento puede derivar también en la concesión de un CCP unitario.

Fondo para Pymes de la UE de 2023

Paralelamente a las propuestas de hoy y con el fin de seguir apoyando la innovación, el Fondo para Pymes de 2023 también pondrá a disposición nuevos servicios de bonos, relativos, por primera vez, a las patentes europeas y a las nuevas variedades vegetales. Estos nuevos servicios permitirán que las pymes ahorren hasta 1 500 EUR en cada solicitud de registro de patentes y 225 EUR en cada solicitud de registro de nuevas variedades vegetales.

Próximos pasos

Los Reglamentos propuestos deben todavía ser debatidos y acordados por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea con vistas a su adopción y entrada en vigor.

