La decisión refuerza la apuesta de la firma por Madrid y amplía su práctica inmobiliaria en España

Guillermo Rodrigo se incorpora como socio, Paloma Alcón como counsel y Lucía García Ovies y Jaime Armijo como asociados.

Osborne Clarke ha anunciado la incorporación de Guillermo Rodrigo, Paloma Alcón, Lucía García Ovies y Jaime Armijo a su oficina de Madrid para reforzar la práctica de derecho inmobiliario de la firma. El nuevo equipo impulsará el desarrollo del área en la capital y trabajará de forma coordinada con el equipo inmobiliario de Barcelona, liderado por Julián Matos.

Guillermo Rodrigo se incorpora como socio, Paloma Alcón como counsel y Lucía García Ovies y Jaime Armijo como asociados.

Rodrigo cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario, durante los cuales ha asesorado a los principales actores del mercado en operaciones y proyectos de diversa naturaleza. Por su parte, Paloma Alcón aporta 15 años de trayectoria profesional y una sólida especialización en el asesoramiento inmobiliario. Lucía García Ovies y Jaime Armijo completan el equipo con su recorrido en operaciones y proyectos del sector que requieren un enfoque jurídico especializado.

Los cuatro profesionales han desarrollado buena parte de su carrera profesional conjuntamente en Baker McKenzie. Esta experiencia compartida les ha permitido consolidar un equipo cohesionado, con un profundo conocimiento del mercado y una metodología de trabajo común, que constituye una sólida base para ofrecer asesoramiento coordinado e integral a inversores, promotores, operadores y otros participantes del sector.

“Nos incorporamos a Osborne Clarke con mucha ilusión y con la convicción de que existe una gran oportunidad para seguir desarrollando la práctica inmobiliaria y transaccional de la firma. Es un proyecto que combina una sólida trayectoria con una clara apuesta por el crecimiento y por el mercado de Madrid. Queremos contribuir a ese desarrollo y potenciar la colaboración con el equipo de Barcelona y con las demás áreas de la firma”, señala Guillermo Rodrigo.

Miguel Lorán y Jordi Casas, socios codirectores de Osborne Clarke España, han señalado: “La incorporación de Guillermo y su equipo se enmarca en el plan estratégico de Osborne Clarke y refuerza nuestra apuesta por el crecimiento en Madrid y por el desarrollo de la práctica inmobiliaria en España asesorando a nuestros clientes nacionales e internacionales. Su experiencia, unida a la del equipo de Barcelona, nos permite ampliar nuestras capacidades y ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento especializado e integral, apoyado en una estrecha colaboración entre oficinas y áreas de práctica”.

La incorporación se enmarca en la estrategia de crecimiento de Osborne Clarke en Madrid y en su apuesta por reforzar sus capacidades transaccionales. Asimismo, permitirá seguir desarrollando una práctica inmobiliaria especializada, capaz de dar respuesta a las necesidades de un mercado cada vez más sofisticado.

El trabajo conjunto de los equipos de Madrid y Barcelona ampliará la capacidad de la firma para acompañar a sus clientes en sus proyectos y operaciones inmobiliarias. Asimismo, favorecerá la coordinación con otras áreas de práctica para abordar de forma integral las necesidades jurídicas.

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