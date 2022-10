Pérez-Llorca abre oficina en Singapur

Pérez-Llorca abrirá una nueva oficina en Singapur en el primer trimestre de 2023, dentro de su estrategia de crecimiento y proyección internacional.

Con esta apertura, Pérez-Llorca se convierte en el primer despacho español en estar presente en Singapur, ciudad que será el hub desde el que la firma desarrollará su estrategia en la región de Asia-Pacífico, que incluye economías tan importantes como China, Japón, Australia, el propio Singapur, Corea del Sur, Malasia, Indonesia, India, Filipinas y Vietnam. Pérez-Llorca venía trabajando de forma muy activa en el continente asiático desde hace varios años a través de su Asian Desk.

Con la apertura de esta oficina en Singapur, Pérez-Llorca completará su presencia física en los tres principales centros de decisión financiera del mundo: Nueva York, Londres y Singapur. La firma viene dirigiendo desde Nueva York su estrategia en las Américas, con especial atención a la costa este norteamericana y a Latinoamérica. Desde la oficina de Londres, situada en el barrio de Mayfair cerca de los principales financial sponsors y fondos internacionales, la firma impulsa sus prácticas mercantil y de deuda, muy apoyadas en el trabajo para este tipo de operadores. La oficina de Singapur completará el plan de situarse en las capitales financieras de las tres grandes regiones de desarrollo económico. Pérez-Llorca cuenta también desde hace unos meses con una oficina propia en Bruselas, desde donde se dirige su práctica de derecho europeo y se desarrollan sus áreas de derecho público, regulatorio y de la competencia, de importancia nuclear para la firma.

“Esta nueva oficina tiene para nosotros un encaje estratégico claro. La economía asiática está superando, mientras hablamos, tanto a la americana como a la europea. Tenemos que estar presentes allí, para ayudar a nuestros clientes y también por nosotros mismos, para desarrollar nuestra propia práctica y seguir aprendiendo. Y Singapur es, sin lugar a duda, the place to be en Asia-Pacífico”, señala Pedro Pérez-Llorca, Socio Director de Pérez-Llorca.

La nueva oficina estará dirigida por Pablo Hontoria, cuyo nombramiento como socio se propondrá en la próxima Junta General de Socios de Pérez-Llorca. Hontoria se trasladará a Singapur con un pequeño equipo de abogados de la firma.

Pablo Hontoria, que inició su carrera en Pérez-Llorca en 2011, es visto por la firma como un gran representante de su plan de carrera y desarrollo de talento. Tras unos años en la oficina de Madrid, participó junto a Iván Delgado en la apertura de la oficina de Nueva York, donde trabajó hasta 2017. En 2018, apoyado por el Despacho, Hontoria cursó un Master of Laws (LL.M. por sus siglas en inglés) en la Universidad de Columbia y trabajó durante dos años como asociado internacional en la oficina de Nueva York de Willkie Farr & Gallagher, en el marco del programa de intercambio de talento que mantiene Pérez-Llorca con las principales firmas de Nueva York. De vuelta en Madrid, se reintegró en uno de los equipos de corporate de la firma, desde donde su carrera, centrada en el asesoramiento a grandes compañías y fondos en operaciones transfronterizas, ha continuado teniendo un importante componente internacional.

Miembro de la New York State Bar Association (admitido desde 2020) y Spanish Foreign Legal Consultant por el Tribunal Supremo de Nueva York (admitido desde 2016), Hontoria cuenta con amplia experiencia en el asesoramiento legal a clientes nacionales e internacionales en fusiones y adquisiciones, transmisiones de activos y unidades de negocio, así como en asuntos societarios y de corporate governance. Asesora tanto a fondos de private equity como a grupos industriales en operaciones cross-border en sectores como el energético, infraestructuras, software y alimentación.

“Me hace mucha ilusión que sea Pablo Hontoria quien abra esta oficina. Es un gran representante del plan de carrera que queremos ofrecer a quien tenga ambición, con formación internacional, movimientos entre oficinas, estancias en otros despachos y, en general, oportunidades. Este es un buen despacho si te va la marcha”, ha afirmado Pedro Pérez-Llorca.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos