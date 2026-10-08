Pérez-Llorca refuerza el área de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología con Joana Mota Agostinho como socia

Pérez-Llorca ha anunciado la incorporación de Joana Mota Agostinho como socia en la oficina de Lisboa.
La nueva socia asume la dirección de la práctica de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología en Lisboa, una nueva área de esta oficina dedicada al asesoramiento jurídico a clientes nacionales e internacionales en procesos de transformación tecnológica y digital. Su experiencia abarca materias de propiedad intelectual e industrial, protección de datos y privacidad, derecho digital, publicidad y consumo, así como cuestiones regulatorias relacionadas con las comunicaciones electrónicas, los medios de comunicación y la ciberseguridad.
A lo largo de su trayectoria ha asesorado proyectos de transformación digital en sectores como tecnología, banca, seguros, energía, salud e industria farmacéutica. Su incorporación se inscribe en la estrategia de crecimiento de Pérez-Llorca en Portugal y responde al incremento de los retos normativos asociados a la innovación, los datos y la digitalización de los negocios.
Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, completó un máster (LL.M.) en Derecho de las Comunicaciones y la Informática en la Queen Mary University of London. Su experiencia ha sido reconocida por directorios internacionales como Chambers and Partners o Legal 500 en las prácticas de TMT y Data Privacy and Data Protection, respectivamente. Antes de incorporarse a Pérez-Llorca, era socia de un bufete de abogados de referencia.
Para Carlos Vaz de Almeida, Managing Partner de Pérez-Llorca en Portugal: «Joana nos aporta unos conocimientos altamente especializados y es una profesional de referencia en su ámbito. Su incorporación nos permite desarrollar en Portugal una práctica de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología con identidad propia y, al mismo tiempo, reforzar nuestros equipos transaccionales en las operaciones más complejas y de mayor valor añadido».