Pérez-Llorca refuerza el área de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología con Joana Mota Agostinho como socia

Joana Mota Agostinho asume la dirección del área de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología en la oficina de Lisboa

El nombramiento refuerza la plataforma ibérica e iberoamericana en una práctica orientada a los retos normativos de la tecnología y la digitalización de los negocios.

Pérez-Llorca ha anunciado la incorporación de Joana Mota Agostinho como socia en la oficina de Lisboa.

La nueva socia asume la dirección de la práctica de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología en Lisboa, una nueva área de esta oficina dedicada al asesoramiento jurídico a clientes nacionales e internacionales en procesos de transformación tecnológica y digital. Su experiencia abarca materias de propiedad intelectual e industrial, protección de datos y privacidad, derecho digital, publicidad y consumo, así como cuestiones regulatorias relacionadas con las comunicaciones electrónicas, los medios de comunicación y la ciberseguridad.

A lo largo de su trayectoria ha asesorado proyectos de transformación digital en sectores como tecnología, banca, seguros, energía, salud e industria farmacéutica. Su incorporación se inscribe en la estrategia de crecimiento de Pérez-Llorca en Portugal y responde al incremento de los retos normativos asociados a la innovación, los datos y la digitalización de los negocios.

Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, completó un máster (LL.M.) en Derecho de las Comunicaciones y la Informática en la Queen Mary University of London. Su experiencia ha sido reconocida por directorios internacionales como Chambers and Partners o Legal 500 en las prácticas de TMT y Data Privacy and Data Protection, respectivamente. Antes de incorporarse a Pérez-Llorca, era socia de un bufete de abogados de referencia.

Para Carlos Vaz de Almeida, Managing Partner de Pérez-Llorca en Portugal: «Joana nos aporta unos conocimientos altamente especializados y es una profesional de referencia en su ámbito. Su incorporación nos permite desarrollar en Portugal una práctica de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología con identidad propia y, al mismo tiempo, reforzar nuestros equipos transaccionales en las operaciones más complejas y de mayor valor añadido».

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos