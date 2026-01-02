PP, Sumar y Vox piden al Congreso que habilite enero para continuar los trabajos de la Pasarela que la Abogacía reclama con la máxima urgencia

La reforma está ya en fase de elaboración de informe por parte de la Ponencia constituida en el seno de la Comisión de Seguridad Social

Los grupos parlamentarios del PP, Sumar y Vox han solicitado a través de tres escritos dirigidos a la Mesa del Congreso que el órgano de gobierno de la Cámara habilite el mes de enero para que la Comisión de Seguridad Social pueda continuar trabajando en la Pasarela para los mutualistas.

La Constitución establece que el Congreso se reúna anualmente en dos períodos de sesiones: de febrero a junio y de septiembre a diciembre, por lo que el mes de enero queda configurado como periodo extraordinario, esto es, sin sesiones salvo que se establezcan excepciones.

Eso es precisamente lo que solicitan los tres grupos parlamentarios: que se habilite el mes de enero para que la Comisión de Empleo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pueda celebrar tantas sesiones como sus miembros consideren oportunas para continuar avanzando en la reforma de la ley que hará posible que miles de mutualistas que así lo decidan pasen al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

El texto de esa reforma, impulsada por el grupo parlamentario socialista, está ya en fase de informe, lo que significa que el reducido número de diputados que forman la Ponencia están negociando a través de enmiendas la que será la proposición de ley definitiva.

Cuando la negociación concluya, la propuesta deberá ser votada en comisión y, tras su aprobación, ser remitida al Pleno del Congreso para que haga lo propio.

La Abogacía respalda estas iniciativas y vuelve a exhortar de nuevo a todos los grupos políticos para que, con la máxima urgencia, alcancen el acuerdo que haga posible la puesta en marcha de la Pasarela al RETA y solucionar un grave problema social para miles de afectados.

