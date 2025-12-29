El Colegio de Abogados de A Coruña aprueba los presupuestos para 2026

Han sido aprobados en la Junta General Ordinaria celebrada esta mañana

El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña ha celebrado este lunes su Junta General Ordinaria en la sede colegial de la calle Federico Tapia.

Durante esta Junta, se aprobaron los presupuestos para el año 2026 presentados por la Junta de Gobierno con una memoria explicativa que detalla las prioridades económicas y estratégicas para el próximo año. Esta aprobación supone un paso importante para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo de los servicios ofrecidos a los colegiados, con una apuesta decidida por la innovación tecnológica y la formación, según ha informado en un comunicado el Colegio.

Los presupuestos para 2026 incluyen la congelación de cuotas colegiales, que no han subido desde el año 2014 a pesar del incremento del IPC acumulado del 29,10%. Esta medida supone la octava congelación consecutiva, sumándose a las reducciones implementadas entre 2014 y 2016, y demuestra el compromiso del Colegio con el mantenimiento de las cargas económicas de sus miembros en un contexto de inflación sostenida.

Potenciación del servicio TUIA y apuesta por la inteligencia artificial

Una de las principales novedades es la potenciación del servicio TUIA, que ofrece a los colegiados acceso a las soluciones legales de inteligencia artificial desarrolladas por las principales editoriales jurídicas. Actualmente, la biblioteca colegial ya dispone de herramientas como GenIA-L (Lefebvre).

En esta anualidad, el servicio se extenderá a las bibliotecas o locales de los partidos judiciales, facilitando el acceso a estas tecnologías innovadoras a todos los colegiados.

Además, se ha creado el Proyecto Biblioteca, dotado con 50.000 euros, que busca ofrecer productos jurídicos útiles, actualizados e innovadores, incluyendo la iniciativa TUIA. Para su gestión se ha constituido una Comisión de Biblioteca encargada de establecer líneas de adquisición y proponer mejoras.

Incremento del 18,68% en formación

Los presupuestos de 2026 contemplan un aumento significativo del gasto en formación, con un incremento del 18,68% respecto a 2025. Este apartado incluye cursos, el Máster de acceso a la abogacía, publicaciones formativas, biblioteca física y virtual, y bases de datos accesibles a través de la web colegial.

Mantenimiento de todas las ayudas a colegiados

La partida de 602.600 euros destinada a ayudas y seguro de responsabilidad civil sigue siendo la de mayor dotación presupuestaria. Se mantienen las nueve ayudas existentes sin reducción de importes: ayuda por intervención quirúrgica, por defunción, seguro de responsabilidad civil, por maternidad/paternidad/adopción, por estudios, por años de ejercicio, para transformación digital, para alquiler de despachos y para dependencia de colegiados.

Refuerzo del Turno de Oficio

Se establece una partida de 30.000 euros para gastos de desplazamientos de los abogados que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita, lo que supone un aumento de 5.000 euros respecto a 2025. Este importe cubrirá desplazamientos a prisión, juicios orales, guardias dentro del partido y desplazamientos a la Sección de Violencia contra la Mujer.

