El Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife destina más de 29.000 euros a fines sociales esta Navidad

El Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (ICATF) ha reforzado un año más su compromiso social con motivo de las fiestas navideñas, mediante la entrega de diversas aportaciones económicas destinadas a entidades que trabajan con familias y menores en situación de vulnerabilidad en la capital tinerfeña.

En un acto celebrado el pasado 22 de diciembre, presidido por el decano del Colegio, José Manuel Niederleytner García-Lliberós, y al que asistieron el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza, y la secretaria de la Junta de Gobierno del ICATF, Esther Medina Castilla, se formalizó la entrega de los distintos talones.

Por un lado, en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno de destinar el 1% del presupuesto anual del Colegio a fines sociales, se entregó un talón por importe de 27.224,56 euros, correspondiente al ejercicio 2025, a la Comunidad Obra Social La Milagrosa, perteneciente a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, para apoyar la labor social que desarrolla en la isla.

Asimismo, gracias a la recaudación obtenida con la venta de la Lotería de Navidad entre los colegiados y colegiadas, el ICATF hizo entrega de dos talones de 900 euros cada uno a sendas entidades sin ánimo de lucro, propuestas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de contribuir a la compra de juguetes para niños y niñas en riesgo de exclusión social. Las organizaciones beneficiarias fueron Cáritas Arciprestal de Santa Cruz Centro y la Asociación Nuevo Futuro Tenerife.

Con esta iniciativa, que se viene desarrollando desde hace varias ediciones, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife reafirma su compromiso con la infancia y con las familias más vulnerables del municipio, especialmente en unas fechas señaladas como la Navidad, contribuyendo a mantener la ilusión de los más pequeños ante la llegada de los Reyes Magos.

