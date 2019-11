El presidente del TS y del CGPJ recuerda que la lucha contra la violencia de género “es una causa de todos”

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha asegurado hoy que la lucha contra la violencia de género “es una causa de todos”, porque “evidencia el más cruel reflejo de la desigualdad entre hombres y mujeres, así como una intolerable y grave violación de derechos y libertades fundamentales”.

Durante su intervención en el acto de entrega de los XV premios anuales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que han presidido Sus Majestades los reyes, Lesmes ha añadido que si bien hace años que esta lacra social viene siendo firmemente combatida y que la sensibilización institucional y la concienciación social siguen creciendo día a día, “la eliminación de la violencia de género sigue siendo todavía hoy un reto y una tarea pendiente, porque todos estos esfuerzos no están siendo suficientes y la realidad nos indica que algo sigue fallando: cada mujer asesinada lo deja patente con toda crudeza”.

“El desprecio hacia los derechos de la mujer nos afecta a toda la sociedad y todos tenemos que involucrarnos en la búsqueda de soluciones”, ha señalado el presidente del Poder Judicial, que ha destacado que estas no son fáciles ni pueden tener una eficacia inmediata, pero que los poderes públicos, “además de garantizar la seguridad y la reparación del daño a las víctimas, tenemos que ser capaces de alcanzar el principal objetivo, que no es otro que el de ‘ni una víctima más’. Y hasta que no lo consigamos, debemos seguir trabajando, sin descanso ni desaliento”.

El presidente del TS y del CGPJ ha abogado por “consagrar definitivamente en el escenario social escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad entre hombres y mujeres” y ha dicho que “la educación es, en este sentido, la respuesta necesaria: la educación en valores, como el respeto y la igualdad”.

Doña Letizia, APRAMP, Sánchez Melgar y Flor de Torres, premiados

Lesmes ha agradecido a la reina Doña Letizia haber aceptado el reconocimiento a la personalidad más destacada en la lucha contra la violencia de género que le otorgaron por unanimidad las instituciones que integran el Observatorio y ha subrayado la “sensibilidad y cercanía” con la que siempre ha ejercido su papel institucional en esta materia, mostrando especial preocupación por los colectivos más vulnerables y apoyando cuantas iniciativas se han abordado en favor de las mujeres maltratadas.

“Ese apoyo, por muy discreto y sencillo que sea, tiene el poder de multiplicar su efecto, precisamente por venir de quien viene, y sin duda contribuye de manera directa a transformar conciencias y nos alienta a todos a perseverar en esta lucha”.

El presidente del Poder Judicial ha felicitado asimismo al resto de los premiados -la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), el magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar y la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Andalucía, Flor de Torres-, de los que ha dicho que con el ejercicio de su labor jurídica y social no solo desempeñan una función en beneficio de las víctimas, “sino también en favor del conjunto de la sociedad”.

También la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha glosado la figura de los premiados, de los que ha destacado “el coraje, sentido de la Justicia y determinación para luchar contra el estigma que representa la violencia de género”.

Inequívoco apoyo a la Justicia

El presidente del TS y del CGPJ ha concluido su intervención señalando que la presencia de los reyes en el acto es una nueva manifestación “del inequívoco apoyo a la Justicia que siempre hemos percibido en la labor institucional de la monarquía constitucional”. Es la primera vez que Felipe VI acude como Jefe de Estado a la sede del Consejo, que ya visitó en 1999, siendo todavía Príncipe de Asturias.

“Es un gran honor que la más alta institución del Estado haya tenido a bien volver a visitar el órgano de gobierno del Poder Judicial del Reino de España, lo que, sin duda, hace patente, una vez más, la firmeza del compromiso que siempre nos ha demostrado la Jefatura del Estado con la independencia judicial, con la Constitución Española y con el Estado de Derecho”, ha dicho Lesmes.

El presidente del Poder Judicial ha añadido que la Corona y todas las instituciones del Estado, entre ellas la Justicia, están llamadas a representar, “en este momento más que en ningún otro, la estabilidad de España como nación y la fortaleza del Estado de Derecho”.

“Y creo sinceramente que, si algo viene a consagrar la labor esencial de Vuestras Majestades es, sin lugar a dudas, la unidad de España, nuestro modelo de convivencia y los pilares básicos de nuestra España constitucional, que goza ya de una madurez de más de 40 años”, ha concluido.

