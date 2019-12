El presidente del TS elogia la “solidez y entereza” de las personas con discapacidad para derribar barreras

Los Premios Justicia y Discapacidad ponen en valor la labor y el compromiso mostrado por entidades, instituciones y profesionales de distintos ámbitos en defensa de la plena inclusión de las personas con discapacidad, del reconocimiento de sus derechos, de una mayor sensibilización social y de la eliminación de barreras.

En esta edición, se ha concedido el premio a una trayectoria empresarial al escritor y jurista Antonio Pau Pedrón, presidente de la Sección Primera, de Derecho Civil, de la Comisión General de Codificación; el reconocimiento a una actuación empresarial ha recaído en Leroy Merlin; el galardón a una institución le ha correspondido a Amadip Esment Fundació; y el premio a un medio de comunicación ha sido otorgado a la cantante María de los Ángeles Rozalén Ortuño, “Rozalén”.

El Foro Justicia y Discapacidad ha otorgado este año una mención especial al fiscal de Sala del Tribunal Supremo Eduardo Fungairiño, miembro del grupo de expertos del Foro hasta su fallecimiento, ocurrido el pasado mes de junio.

Al acto, celebrado en la sede del CGPJ, han asistido, entre otras autoridades, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado; la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Isabel Lima, y el fiscal de Sala del Tribunal Supremo José María Paz Rubio.

Las primeras palabras de la intervención de Carlos Lesmes fueron de agradecimiento “sincero y emocionado” a Eduardo Fungairiño, a quien recordó por “el entusiasmo, la profesionalidad y la sensibilidad” que mostró como miembro del grupo de expertos del Foro y por la “vocación de servicio público, entrega y dedicación a la Justicia de nuestro país” que mostró durante toda su carrera en el Ministerio Público.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha expresado también su “reconocimiento y admiración” hacia las personas con discapacidad por la fortaleza con la que afrontan las dificultades del día a día, y ha puesto de manifiesto el “total compromiso” del Consejo “con vuestra causa”. Un compromiso, ha afirmado, que se evidencia a través de la labor diaria del Foro Justicia y Discapacidad y de las distintas iniciativas con las que cada año se pretende facilitar el acceso a la Justicia de este colectivo en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos.

Objetivo: la plena accesibilidad de la Justicia

Entre estas iniciativas, Lesmes ha destacado el impulso dado al programa de traducción a “lectura fácil” de sentencias y resoluciones judiciales que tengan como destinatarias personas con discapacidad intelectual; el apoyo que se presta a los integrantes de este colectivo que se presentan a las pruebas de acceso a las carreras Judicial y Fiscal; o la realización de las adaptaciones necesarias para alcanzar el objetivo de plena accesibilidad a todas las sedes judiciales.

También ha señalado la importancia de la formación de los jueces y magistrados en el tratamiento de la discapacidad y en la adaptación del lenguaje a las necesidades de cada persona, una tarea por la que el CGPJ ha apostado de forma clara y cuya meta es una Justicia plenamente accesible.

Por ello, ha explicado Lesmes, se han creado recientemente dos nuevos grupos de trabajo: uno de ellos deberá actualizar, adaptándola a los cambios legislativos y a los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, la “Guía de buenas prácticas sobre el acceso y tutela de los derechos de las personas con discapacidad en sus relaciones con la administración de justicia del año 2011”. El segundo de los grupos de trabajo tiene encomendado el estudio del tratamiento de la discapacidad a lo largo del proceso penal, en especial en el ámbito penitenciario.

Por su parte, el presidente del Foro Justicia y Discapacidad, el vocal Juan Manuel Fernández, ha abogado por que la dignidad, “como valor espiritual y moral inherente a la persona” sea “la piedra angular sobre la que ha de edificarse un ordenamiento jurídico”. “Su respeto radical –ha afirmado-, cualquiera que sea la situación en la que la persona se encuentre, ha de estar presente en la elaboración de las leyes y en su aplicación”.

Durante su intervención, el presidente del Foro ha asegurado que el acto de entrega de estos premios es uno de los más emotivos para el CGPJ, pues permite conocer la realidad de personas que son vulnerables y se encuentran en riesgo de exclusión social pese a ser “titulares de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos”. Personas, ha señalado, “que contribuyen con su diversidad a hacer una sociedad más rica, más valiosa” y que, sin embargo, “se hallan en no pocas ocasiones, marginadas, cuando no olvidadas”.

Además, estos galardones permiten conocer y poner en valor el trabajo que, en distintos ámbitos, realizan personas e instituciones para conseguir una sociedad más inclusiva, “una sociedad que no discrimine sino que integre, una sociedad que no segregue por razones de edad, sexo o cualquiera otra causa, y por supuesto que no lo haga por razones de discapacidad”.

Su ejemplo “nos animará a quienes trabajamos en el ámbito de la Justicia a cumplir con nuestro deber jurídico y ético, y al hacerlo manifestaremos qué sociedad queremos ser”.

Juan Manuel Fernández ha pronunciado también unas palabras en recuerdo de Eduardo Fungairiño, fiscal y miembro destacado del Foro Justicia y Discapacidad, de quien ha asegurado que “siempre tuvo un hueco en su trabajo para ocuparse de garantizar los derechos de las personas con discapacidad”.