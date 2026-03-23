Protagonismo de los jóvenes del programa #UP2U Project en su Cena Solidaria

La Cena Solidaria de #UP2U Project volvió a reunir en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid a representantes institucionales, embajadores, empresas y sociedad civil en una edición marcada por el protagonismo de los jóvenes del programa, que compartieron sus testimonios de transformación y segunda oportunidad.

La presidenta de la asociación, la magistrada Reyes Martel, abrió una noche en la que se puso en valor el modelo de justicia restaurativa que impulsa #UP2U Project desde 2016, basado en la educación, la escucha y la implicación de toda la sociedad en la reinserción de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El evento sirvió también como presentación oficial de los embajadores de esta edición, que intervinieron durante la velada compartiendo su compromiso con la causa. Entre ellos, la empresaria y filántropa Alicia Koplowitz, el magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, el alcalde de Sarria Claudio Garrido, la experta en longevidad activa Laura Rosillo, la presidenta de AFA Ávila Montserrat Cortés y la periodista Patricia Rosety, junto a representantes del ámbito empresarial como Rodolfo Núñez, presidente de Binter, Juan Miguel Sanjuan, del Grupo Satocan, y Mamerto Cabrera, de CICAR.

Durante sus intervenciones, los embajadores pusieron el acento en la necesidad de comprender el contexto de los jóvenes y de construir respuestas más humanas. “Detrás de cada joven en riesgo suele haber una herida no detectada”, señaló Alicia Koplowitz. En la misma línea, Julián Sánchez Melgar defendió que “la justicia de menores no trata de juzgar errores sino de construir el futuro”.

También hubo espacio para reivindicar el valor de la experiencia de los mayores y la conexión intergeneracional, eje del Camino de los Valores de este año. “...porque las mariposas son gusanos con experiencia”, apuntó Laura Rosilo, en una reflexión que conectó directamente con el papel de los mayores en los procesos de aprendizaje y reinserción de los jóvenes.

La única intervención no presencial fue la del juez Emilio Calatayud, que, a través de un vídeo, envió un mensaje especialmente emotivo: “A veces la justicia, sobre todo con los menores, tiene que ser tuerta, que no ciega, porque todos tenemos una historia y hay que conocer esa historia”.

Una noche de emoción, encuentro y celebración

El eje central de la velada lo protagonizaron, una vez más, los testimonios de los jóvenes, que pusieron nombre y rostro al impacto del proyecto: Yassine Moustafil, Álvaro Barquilla, Yeramay Ramírez, Katherine Vera, Younoussa Gnabaly, cuyo testimonio conmovió a toda la sala hasta arrancar un aplauso colectivo: “Gracias a UP2U tengo una ventana abierta”, recordó emocionado, Edit Naranjo Medina y el cierre del siempre divertido Yonel Aythamy Martín.

Sus intervenciones compartieron un mensaje común: la necesidad de escuchar a los jóvenes antes de juzgarlos y de construir un sistema que no solo sancione, sino que eduque, acompañe y repare.

El ambiente de la noche combinó emoción y cercanía. El photocall se convirtió en uno de los espacios más dinámicos, con invitados y asistentes compartiendo conversaciones y fotografías en un entorno distendido, especialmente alrededor de figuras como la presidenta Reyes Martel y Fernando Romay, muy reclamados durante toda la velada.

A lo largo de la velada, los sorteos y las sorpresas generaron momentos de entusiasmo colectivo, reforzando el carácter participativo del evento. El cierre, con embajadores y organización compartiendo un chotis improvisado, puso el broche a una velada que combinó emoción, reivindicación y celebración.

Un proyecto que transforma vidas

La organización quiso reconocer especialmente a sus empresas patrocinadoras, entre ellas Binter, Tirma, Boluda Corporación Marítima, Grupo Satocan, Lopesan, Cicar, Astican, Ambar, Ruge, La Didáctica, ICAM, RIU hoteles, Bermejo, Fundación Alicia Koplowitz, Fundación UD Las Palmas así como a las numerosas entidades que hacen posible que este proyecto siga creciendo.

Desde su creación en 2016, #UP2U Project ha acompañado a más de 2.000 jóvenes en procesos de reinserción social, apostando por un modelo que implica a instituciones, empresas y ciudadanía en la construcción de nuevas oportunidades. Iniciativas como el Camino de los Valores permiten a los jóvenes experimentar el esfuerzo, la convivencia y la superación, interiorizando valores desde la experiencia.

La asociación emplaza ya a la próxima edición del Camino, que se celebrará en mayo en Canarias y en octubre en Galicia, consolidándose como uno de los pilares fundamentales de su modelo de intervención y como una de las herramientas más transformadoras para estos jóvenes.

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