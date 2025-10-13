El ‘Camino de los Valores’ llega a Santiago

La Plaza del Obradoiro acogió la llegada de los jóvenes, al ritmo de los papagüevos de Gran Canaria

La IX edición del «Camino de los Valores, Caminando por la Salud Mental» llegó este domingo a su fin, con los participantes entrando en Santiago de Compostela, Galicia.

Acaba así una experiencia que ha dejado atrás 60 kilómetros en cuatro etapas, fruto de la iniciativa impulsada por la asociación UP2U Project – Depende de ti, presidida por la jueza de menores de Las Palmas, Reyes Martel.

La entrada en la plaza estuvo amenizada por los papagüevos de Gran Canaria.

La última etapa, de unos 5 kilómetros, arrancó en el Monte do Gozo, desde donde los peregrinos divisaron por primera vez la ciudad de Santiago.

Este año han participado jóvenes procedentes de Canarias, Galicia, Madrid, La Rioja, Andalucía, Melilla, Murcia, Cantabria, Valencia, Baleares y Castilla-La Mancha.

Durante la jornada final se celebró también el mercadillo solidario del «Camino de los Valores» en la Hospedería de San Martín Pinario, cuyos fondos se destinarán a entidades que promueven la salud mental.

Los participantes fueron recibidos por una amplia representación institucional y social, incluyendo al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santiago, Manuel César Vila; el director de Administración y Relaciones con las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de la Xunta de Galicia, Ildefonso de la Campa; la consejera de Política Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado; el presidente de la Academia Xacobea, Marcelino Agis; el padrino de honor de la asociación y creador del Xacobeo, Víctor Vázquez Portomeñe; los concejales de San Bartolomé de Tirajana, Ruyman Cardoso, Eduardo Armas, y el teniente alcalde, Alexis Moreno; el exfiscal general del Estado y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Julián Sánchez; además de la magistrada y presidenta de UP2U Project, Reyes Martel, que clausuró esta novena edición con un mensaje de agradecimiento y compromiso con la juventud y la integración social.

También hay que destacar a los padrinos de honor de UP2U Project – Depende de ti: la doctora Elisabeth Arrojo; la actriz y periodista, Miriam Díaz Aroca; y el exjugador de baloncesto profesional, Fernando Romay.

Implicación y apoyos

Este Camino de los Valores es posible gracias al apoyo coordinado de instituciones públicas, fundaciones y empresas que sostienen la logística, la acogida y las actividades pedagógicas a lo largo de la ruta.

Instituciones públicas

• Gobierno de Canarias.

• Xunta de Galicia.

• Cabildo de Gran Canaria.

• Comunidad de Madrid.

• Gobierno de Baleares.

• Ciudad de Ceuta.

• Ciudad de Melilla.

• Mancomunidad de Ayuntamientos del Camino Francés.

• Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

• Ayuntamiento de Guía.

• Ayuntamiento de Gáldar.

• Ayuntamiento de Tejeda.

Fundaciones y entidades

• Fundación la Caixa.

• Fundación La Caja de Canarias.

• Fundación Disa.

• Fundación Dinosol.

• Fundación Jungüel San Juan.

• Fundación Catedral de Santiago.

• Fundación Unión Deportiva Las Palmas.

• Hospedería San Martín Pinario.

• Academia Xacobea.

• Club de Baloncesto Gran Canaria.

Empresas y otros colaboradores

• Binter.

• Boluda.

• Coca-Cola.

• Gofio La Piña.

• Germán Suárez Investment (Astican).

• Hoteles Livvo.

• La Marinera.

• Tirma.

• Emicela.

• Gadisa.

• Pilgrim.

• Leroy Merlin.

• HH Publicidad.

• Restaurante El Mirador del Atlante.

• Cicar.

• Yakar Autocaravanas.

Cómo colaborar — caminamos por la salud mental

Se pueden realizar donaciones a través de Bizum al número solidario 04151 (Asociación UP2U Project).

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos