Protección de Datos multa a la Cámara de Comercio por abuso de datos de autónomos

Cedía información a Camerdata, que a su vez la transfería a otras empresas privadas con fines comerciales

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto infracciones por valor de hasta 500.000 euros a la Cámara de Comercio de España por ceder datos personales de trabajadores autónomos a Camerdata, una firma dependiente de las cámaras, que posteriormente compartía dicha información con plataformas de recogida de datos financieros de empresas con fines comerciales.

La AEPD ha sancionado a la Cámara de Comercio de España por ceder datos personales de trabajadores autónomos a Camerdata, una firma dependiente de las cámaras. Esta última compartía posteriormente dicha información con plataformas que recogen datos financieros de empresas con fines comerciales. La resolución se produce tras una denuncia interpuesta por el Instituto para la Cultura Democrática en la Era Digital en diciembre de 2022.

La denuncia señalaba que, una vez una persona se registra como autónomo en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, los datos personales notificados son tratados como información de interés personal y quedan expuestos en internet. Esto ocurre incluso cuando estos datos coinciden con datos privados, como en el caso de los trabajadores autónomos que trabajan desde su domicilio personal.

En mayo, la AEPD emitió un comunicado prohibiendo a la Cámara de Comercio de España la comunicación de datos personales de empresarios individuales a Camerdata. También ordenó a Camerdata cesar en el tratamiento de todos los datos personales relativos a empresarios individuales cedidos por la Cámara de Comercio de España y suprimir los mismos.

Además, la AEPD ordenó poner fin a la comunicación que Camerdata realiza a las empresas infomediarias Informa, Iberinform Internacional y Datacentric. Asimismo, exigió a estas tres empresas finalizar el tratamiento de estos datos personales de empresarios autónomos hasta que cuenten con una base de legitimación de las contempladas en el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos y suprimir dichos datos personales.

La resolución de la AEPD confirma la orden de que la Cámara de Comercio de España ponga fin a la cesión de datos a Camerdata y advierte de que si no cumple, se le podrá abrir otro procedimiento sancionador adicional.

