RCD nombra a David Pintos socio de Innovación y Emprendimiento

Los cinco nombramientos refuerzan las capacidades de la firma en las áreas de Innovación y Emprendimiento, Derecho Administrativo y Urbanismo y Derecho Laboral.
Estas promociones reconocen la trayectoria de profesionales que han desarrollado su carrera en RCD y reflejan la apuesta de la firma por el talento interno y el desarrollo profesional, en línea con una cultura basada en el mérito y el compromiso con el cliente.
Los nombramientos se producen en un contexto de crecimiento de RCD, que recientemente ha incorporado a Javier Martínez y Carolina Revenga como socios de Litigación y Seguros, a Francisco de Asís García como socio de Procedimiento Tributario y a Jordi Diosdado como director en el área de Derecho Laboral. La firma combina así la promoción de sus profesionales con la incorporación de talento externo para consolidar sus equipos y ampliar sus capacidades de asesoramiento especializado.
Adolf Rousaud, socio codirector de RCD, destaca: “Estas promociones reconocen la trayectoria y el compromiso de profesionales que han crecido con el despacho y que hoy asumen nuevas responsabilidades. El desarrollo del talento interno es una parte esencial de nuestra cultura y una de las bases sobre las que construimos el futuro de la firma”.
Por su parte, Ignasi Costas, socio codirector de la firma, añade: “El hecho de que estos profesionales asuman nuevas responsabilidades nos permite ampliar capacidades en áreas estratégicas y afrontar con mayor solidez las necesidades de nuestros clientes. Su conocimiento de la firma y su visión de futuro contribuyen a consolidar la forma de entender el asesoramiento que nos define y a seguir avanzando en nuestro proyecto de crecimiento”.