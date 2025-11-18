Rebaja de indemnización por mala praxis concedida a paciente

La sentencia de instancia consideró deficiente la información dada por el facultativo a la paciente en relación con su intervención, ni que le advirtiera sobre las posibles terapias aplicables a sus concretas patologías -la distensión de rectos y la hernia-, más allá del tratamiento de la piel flácida y depósitos de grasa. Por último, señala que, respecto a la operación de reconstrucción del ombligo, tampoco consta que se le diera información alguna.
Los magistrados indican que el documento de consentimiento informado propuesto a la paciente es “extraordinariamente extenso” y consigue un resultado “contrario al pretendido”, siendo, además, “genérico y no específico para cada intervención”, como exige el artículo2 7.1 de la Ley Autonómica 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente. Por ello, el tribunal añade que se privó de la “oportunidad de decidir”.
Respecto a la rebaja de la indemnización, los magistrados apuntan que en este caso “nos situamos en la zona media de la certidumbre” y que corresponde un “porcentaje aproximado al 50% de lo solicitado y concedido, para lo que tenemos en cuenta los daños causados, tanto físicos como psíquicos y morales, que estamos ante una intervención voluntaria y también que existió un cierto abandono del tratamiento por parte de la actora”.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
