Rechazado conflicto de atribuciones planteado por el Senado

Se trata de una enmienda al Proyecto de Ley por el que se modifican las leyes sobre Navegación Aérea y de Seguridad Aérea

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se rechaza el requerimiento formulado por el Senado el pasado 8 de octubre para que el Gobierno revoque el acuerdo de disconformidad respecto a la tramitación de una enmienda aprobada por la Cámara Alta.

En concreto, se trata de una enmienda al Proyecto de Ley por el que se modifican las leyes sobre Navegación Aérea y de Seguridad Aérea que establece la concesión de un crédito extraordinario de subvención al tráfico aéreo regular por importe de 1.200 millones de euros. El Gobierno comunicó a la Mesa del Congreso su disconformidad con la misma por suponer un incremento del gasto presupuestario, refiriéndose al artículo 134.6 de la Constitución, que establece que las proposiciones o enmiendas que suponen cambios en los ingresos presupuestarios requieren la conformidad del Ejecutivo.

Tras esta decisión, el Senado planteó un conflicto de atribuciones con el Gobierno y le requirió para que procediera a la revocación del acuerdo de disconformidad.

El Consejo de Ministros ha acordado rechazarlo al entender que la facultad de veto sólo corresponde al Ejecutivo, que tiene además la competencia de ejecución presupuestaria.

Así, resulta constitucionalmente improcedente que el Senado inicie un procedimiento de conflicto de atribuciones para impedir que el Gobierno ejerza una competencia que le otorga la Constitución.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos