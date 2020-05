El IEB presenta la visión de una veintena de expertos del Claustro entre los que se encuentran Jose María Viñals Camallonga quien aporta el artículo “Big Data e Inteligencia Artificial en la lucha contra el COVID-19” y Salvador Casquero Algarra con “COVID-19, la primera gran crisis de Bitcoin”.

El IEB, centro de estudios especializado en formación financiera, jurídica y empresarial, lanza desde su Departamento de Investigación el informe ‘Reflexiones jurídicas y financieras pos-COVID-19”. Se trata de un compendio de artículos elaborados por expertos del Claustro sobre las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 en España desde distintos enfoques.

Álvaro Martínez- Echevarría y García de Dueñas, Director General del IEB, resalta que “no es cómodo presentar unas Reflexiones jurídicas y financieras pos-Covid-19 cuando todavía estamos inmersos en las dramáticas consecuencias sanitarias y humanas que la pandemia está provocando en nuestra nación. Es indudable que, añadido al dolor que acompaña a tantas pérdidas humanas, en el horizonte amenaza una crisis económica de dimensiones aún desconocidas. Encaminados a afrontarla, presentamos estudios sobre los desafíos con los que España se va a encontrar en los próximos meses del año 2020”.

El informe plasma la visión macroeconómica que afronta España, que según el profesor del IEB, Javier Santacruz “en los próximos meses, las diferencias en PIB tanto real como potencial entre el grupo de países que aplicó medidas minimizando el daño económico (Alemania, Austria, Holanda o Portugal) y los que no lo han hecho (España e Italia, fundamentalmente) se agrandará de forma extraordinaria a favor de los primeros. De un diferencial de crecimiento España-Alemania de 1,4 puntos porcentuales a favor de España al cierre de 2019, se puede ir a un diferencial negativo de 1,2 puntos en 2020…mientras que el diferencial se volvería positivo en 2021 (+1,3 puntos) pero sin capacidad de recuperar el punto de partida, ya que tendría que crecer un 8,85% para recuperar las tasas previas al COVID-19”.

En este entorno, Paul Moran Sheehan, profesor del Master in International Finance del IEB, destaca que “la falta de detalles en el acuerdo de la UE permite que todos los líderes políticos reclamen la victoria. Las naciones altamente endeudadas creen que obtendrán millones de subvenciones y las naciones fiscalmente austeras creen que los préstamos de la UE evitarán una nueva crisis de deuda soberana. Al final, Stalin tenía razón, las mejores relaciones se basan en malentendidos”.

Desde el punto de vista jurídico, entre las temáticas de estudio, José Miguel Serrano, director académico del IEB, explica que una cuestión fundamental sobre lo que estamos tratando es si la regulación y la aplicación concreta de este Estado de Alarma se ajusta a los límites constitucionales. “La regulación específica y la escasa jurisprudencia aclaran que en el Estado de Alarma no se pueden suprimir Derechos Fundamentales que se enumeran en Constitución. De esta forma y como ejemplo, se indica que se puede limitar el desplazamiento y la circulación en ciertos casos, pero eso sería distinto de establecer un régimen de arresto domiciliario con algunas excepciones, lo mismo ocurre con la libertad religiosa, no se puede suprimir el culto ni en la norma, que no lo hace, ni en la práctica; no se puede suprimir la libertad de expresión convirtiendo al crítico en un enemigo o aliado del virus, etc. El Supremo se pronunciará previsiblemente sobre alguno de estos aspectos y de ellos estamos pendientes”.

Asimismo, se analizan temáticas como El impacto del COVID-19 en el ámbito laboral: medidas adoptadas y algunas reflexiones de futuro de la mano de Carlos de Fuentes Gª-Romero de Tejada; las Perspectivas del teletrabajo en España tras el COVID-19: ¿se ha producido un cambio de paradigma en las relaciones laborales? por Carlos Martínez Cebrián; Estímulos fiscales de choque a implementar tras la crisis económica del COVID-19, bajo la visión del catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Pablo Chico de la Cámara.

Entorno financiero

Respecto a Oportunidades de inversión en el momento actual, Javier Niederleytner García, experto del Master en Bolsa y Mercados Financieros del IEB, explica que “creemos mucho más en una rápida recuperación en sectores como el asegurador, la tecnología o el constructor, antes que en empresas relacionadas con el turismo o el sector financiero. Un indicador importante que debemos tener en cuanta, y que está siendo anunciado estos días, es la disposición de las empresas de pagar los dividendos previstos, o por el contario aplazarlos o suspenderlos. Se hace vital ahora estudiar el grado de endeudamiento de las empresas y su tesorería, pues denotará un mayor músculo para salir de esta situación. Hay muy buenas oportunidades de inversión en el momento actual”.

En este contexto empresarial, el experto de M&A y Private Equity del IEB, Juan Alberto Sánchez, responde a ¿Cómo se valora una compañía ante la actual situación de incertidumbre? Por su parte, Ramón Casilda analiza el Coronavirus y fondo verde de activación PYME y Diego Pitarch, profesor del Master in International Finance del IEB, presenta los desafíos de Un futuro internacional: un nuevo orden ha llegado; entre otros temas de estudio.

Por último, Juan Abellán Marichalar, codirector del Máster en Finanzas y Banca Digital del IEB, reflexiona sobre si ¿Está la banca española preparada para afrontar el shock?, Salvador Casquero Algarra, codirector del Programa Directivo de Innovación Digital y Fintech, introduce la temática COVID-19, la primera gran crisis de Bitcoin; José María Viñals Camallonga, profesor del Programa Especializado en Blockchain del IEB, analiza el Big Data e Inteligencia Artificial en la lucha contra el COVID-19 y Daniel Díez, profesor del Programa Especializado en Blockchain del IEB, ofrece el punto de vista de la Globalización en tiempos de COVID-19: hacia un modelo de Credit Scoring Universal.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos