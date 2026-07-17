Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 13 de julio de 2.026

Los nombramientos referenciados se corresponden con los puestos de responsabilidad a desempeñar relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración

Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.

Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:

- Resolución, de 3 de julio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por la que se nombra Jefa de Servicio de Sistemas y Desarrollo Informático, en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, O.A (B.O.E. núm. 169 de 13 de julio de 2026).

- Resolución, de 13 de julio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Juventud e Infancia, por el que se nombra Jefe de Área de Informática, en la Subsecretaría de Juventud e Infancia División Tecnológica y Servicios de la Información (B.O.E. núm. 173 de 17 de julio de 2026).

La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).

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