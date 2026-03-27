Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 23 de marzo de 2.026

Los nombramientos referenciados se corresponden con los puestos de responsabilidad a desempeñar relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración

Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.

Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:

- Resolución de 20 de marzo, de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por la que se nombra Jefa de Sección de Teletipos y 2 Jefes de Negociado de Teletipos en la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes. (B.O.E. núm. 74 de 25 de marzo de 2026).

- Resolución de 5 de marzo, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra catedrático de universidad en el área de conocimiento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. (D.O.G.V. núm. 10331 de 27 de marzo de 2026).

- Orden Foral 71E/2026 de 10 de marzo, del Consejero de Educación del Gobierno de Navarra, por la que se nombra Jefe del Negociado de Evolución, Gestión y Arquitectura de Sistemas de Información del Departamento de Educación. (B.O.N. núm. 62 de 27 de marzo de 2026).

- Resolución de la convocatoria pública del concurso-oposición, por el que se nombran 2 Técnicos de Sistemas de Ayuda a la Navegación en la Autoridad Portuaria de Santander. (B.O.C. núm. 60 de 27 de marzo de 2026).

La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).

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