Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semanas del 18 y 25 de mayo de 2.026

Los nombramientos referenciados se corresponden con los puestos de responsabilidad a desempeñar relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración

Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.

Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:

- Resolución, de 7 de mayo de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por la que se nombra Jefa de Sección de Dosimetría y Radiocontaminación en el Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de Sanidad Ambiental. (B.O.E. núm. 121 de 19 de mayo de 2026).

- Resolución 903/2026, de 29 de abril, de la Gerente de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra Jefe de la Sección de Administración Electrónica del Servicio Informático. (B.O.N. núm. 99 de 22 de mayo de 2026).

- Resolución, de 21 de mayo de 2026, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se nombra Analista de Sistemas en la Subdirección General de Reclamaciones de Ámbito Estatal. (B.O.E. núm. 131 de 29 de mayo de 2026).

- Orden Foral 157E/2026, de 11 de mayo, del Consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, por la que se nombra Jefa de la Sección de Innovación y Proyectos Europeos. (B.O.N. núm. 104 de 29 de mayo de 2026).

La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).

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