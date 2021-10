Representantes políticos de Cultura piden consenso

Los autores solicitan la gestión colectiva obligatoria como instrumento eficaz para la protección de sus derechos.

Representantes políticos de Cultura del PSOE, PP, Podemos y VOX han subrayado la importancia del consenso político para sacar adelante medidas que protejan y fortalezcan los derechos de autor en España. Esta ha sido una de las principales conclusiones de la mesa redonda "El futuro digital de la propiedad intelectual", que ha organizado CEDRO, en la Feria Internacional del Libro, LIBER, que estos días se celebra en Madrid.

Todos los participantes han destacado, además, que nos encontramos en un momento de cambio social impulsado por la tecnología, y han coincidido en la necesidad de conseguir un equilibrio entre la posibilidad que Internet proporciona para el acceso a la cultura y el respeto a los derechos de los creadores.

En la mesa redonda, moderada por Daniel Fernández, presidente de CEDRO, Marc Lamuà, portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Socialista, ha recordado que "en el mundo digital no puede hacerse lo que no se ha hecho en el analógico", afirmando que "no podemos dejar desprovistos a nuestros creadores de sus derechos".

Por su parte, la portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Popular, María Soledad Cruz-Guzmán, ha insistido en la situación de cambio social actual: "Estamos en un momento tan importante como el de la creación de la imprenta". Y ha solicitado que en los nuevos mecanismos legislativos que se aprueben, respecto a las normas europeas que debe transponer el Gobierno, ganen todos: los autores, los editores y también las plataformas.

José Ramírez del Río, portavoz de Cultura de VOX, ha puesto sobre la mesa la necesidad de conseguir mayor rapidez y efectividad en estos desarrollos legislativos, poniendo como ejemplo la transposición de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital: "No puede ser que haya una directiva del año 2019 que se implemente en el 2021. La tecnología va mucho más rápido".

El responsable del Área de Cultura de Podemos en Madrid, Mariano Muniesa, sin embargo, ha opinado que el objetivo debe ser conseguir una regulación "clara" que configure "los derechos de los editores, los autores y el acceso a la cultura". Muniesa también ha asegurado que "la mejor defensa de los derechos de autor se hace desde las instituciones públicas".

Asimismo, todos ellos han coincidido que con estas nuevas normas se debe proteger a la parte más débil, que en este ámbito son los autores.

Gestión colectiva obligatoria para proteger los derechos de los creadores

Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, quien también ha participado en este debate, ha recordado a los diferentes representantes políticos que, hasta ahora, el único medio que ha conseguido garantizar los derechos de los creadores es la gestión colectiva obligatoria.

Rico ha asegurado que "se trata del único sistema eficaz" y ha insistido en que "tenemos ahora la oportunidad para reconocer estos derechos con la transposición de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital". "Es fundamental que se reconozca una remuneración adecuada a los autores, como determina el artículo 15 de esta norma, de una manera transparente y pública", ha añadido.

