CAMPAÑA RENTA 2021 Retenciones no practicadas en su día y reclamadas por la AEAT Noticia 27-04-2022 Redacción Lefebvre

El sujeto obligado a retener no puede repercutir al trabajador las retenciones sobre los rendimientos del trabajo no practicadas en su día, reclamadas por la AEAT, lo cual no excluye otras posibles vías de resarcimiento del retenedor respecto al retenido.