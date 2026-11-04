Líderes jurídicos, General Counsel y responsables legales y de cumplimiento de compañías con operaciones en Perú, Colombia, México y Estados Unidos se dieron cita en el XII Foro Gerencias Legales Lima 2026, organizado por Gericó Associates, y celebrado en Los Tallanes Hotel & Suites, en San Isidro.

La agenda se organizó en cinco paneles. La jornada se abrió con el análisis del nuevo mapa de riesgos al que se enfrentan las gerencias legales, desde los ciberataques y la inteligencia artificial hasta la responsabilidad de los directores, las crisis reputacionales y la interrupción del negocio.

El segundo panel trasladó el debate a los proyectos de infraestructura, energía y recursos naturales, con la sostenibilidad y la licencia social para operar como ejes. Leonardo Berrío Chamorro, secretario general y de Asuntos Legales - General Counsel de ESENTTIA, participó en esta sesión: “Durante la sesión, conversamos entre los panelistas sobre los retos que afrontamos en la región latinoamericana ante los nuevos proyectos de infraestructura y energía, especialmente aquellos asociados a los cambios regulatorios, el cambio climático, la competencia y otros factores”.

La gobernanza de la inteligencia artificial, la privacidad de los datos y la resiliencia digital centraron el tercer bloque de la mañana, dedicado a la automatización y a sus implicaciones para las áreas legales.

El panel sobre disputas, arbitraje y gestión estratégica de controversias reunió a expertos en resolución de conflictos para debatir sobre la prevención de disputas, el arbitraje internacional y los dispute boards. Małgorzata (Gosia) Judkiewicz-Garvan, presidenta del Consejo de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Áncash, resumió así su principal conclusión: “El principal aprendizaje que me llevo es que, antes de llegar al arbitraje, las empresas y sus abogados in-house deben evaluar cuál es su objetivo: llegar a una disputa o mantener la relación comercial a largo plazo”.

El compliance predictivo también tuvo espacio en la agenda. Andrea Mon, directora global de Ética y Cumplimiento de Del Monte Corporation, explicó: “El principal aprendizaje que me llevo de la preparación y el desarrollo del panel es que el área de cumplimiento no debe limitarse a identificar riesgos o incumplimientos, sino que también tiene que construir una estructura que permita anticipar los riesgos que puedan surgir. Para ello, es necesario integrar el compliance preventivo y el compliance reactivo, de manera que ambos permitan desarrollar un modelo de compliance predictivo”.

La jornada concluyó con una reflexión sobre el papel del General Counsel dentro de la empresa y los nuevos modelos de gerencia legal que actúan como socios estratégicos del negocio.

Desde la perspectiva de los partners, Martín Ferreira, de Jurex, destacó el valor del encuentro para conocer de cerca las necesidades del sector: “Me parece muy valioso poder escuchar de primera mano a los protagonistas del mercado legal corporativo, ya que entender sus principales necesidades y dificultades es fundamental para nosotros. Nuestra razón de ser es facilitar el trabajo de los abogados y ofrecer soluciones a sus problemas. Por ello, considero que este evento, así como sus futuras ediciones, es fundamental para que podamos seguir creciendo junto a ellos”.

En el marco del Foro, Gericó Associates celebró en La Rosa Náutica de Lima la primera edición de los Legal Leadership Awards Lima 2026, una iniciativa que reconoce el liderazgo de quienes dirigen las áreas legales de las principales compañías del país y de la región.

José Delmar, gerente legal de Integratel Perú y uno de los galardonados en esta primera edición, destacó el sentido de la iniciativa: “La idea de premiar a los líderes de las principales direcciones legales del Perú me parece extraordinaria. Creo que quienes fueron premiados recibieron reconocimientos muy merecidos. Son todos abogados brillantes, con trayectorias destacadísimas. Considero que este primer grupo de premiados es muy representativo de las mejores direcciones legales del Perú, especialmente de empresas que, además, son de las más complejas de dirigir y tienen una gran importancia estratégica”.

Por su parte, Arnold Castillo, director de Secretariat, valoró la gala como continuación de la jornada anterior: “La gala fue un excelente complemento a lo vivido el miércoles. Para los gerentes legales, estos espacios aportan una visión actualizada sobre la evolución de su rol y las responsabilidades que deben asumir frente a los nuevos escenarios y desafíos empresariales: ciberseguridad, seguridad, compliance, inteligencia artificial, entre otros. Considero que este tipo de foros son fundamentales para las empresas que quieren mantenerse actualizadas y, especialmente, para los General Counsel, quienes deben anticiparse a cambios, entender sus implicancias y asumir un papel cada vez más estratégico dentro de sus organizaciones”.

Viviana García, socia de ECIJA, coincidió en el balance positivo: “Creo que la percepción generalizada es que el evento fue un éxito. Fue un éxito desde la convocatoria, el diseño, el espacio y el cariño con el que se invitó a cada persona a integrarse en este nuevo espacio de la comunidad legal. Creo que Gericó lo organizó maravillosamente. Ha encontrado un espacio en el que los gerentes legales pueden conversar abiertamente con socios e intercambiar opiniones diversas sobre cómo llevar adelante nuestra profesión en momentos complejos. Todo se desarrolló en un entorno que permitía que las ideas fluyeran y que quienes no nos conocíamos sintiéramos que nos conocíamos desde hacía muchos años”.

El encuentro contó con el patrocinio de DLA Piper, Akerman, CMS Grau, Porto Legal, Rodríguez Angobaldo Abogados y Jurex. Con esta cita en Lima, el Foro cerró su calendario de 2026, que este año incluyó ediciones en Monterrey, Miami, Bogotá y Ciudad de México.

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