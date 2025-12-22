Seleccionadas las 49 empresas que integrarán el Pabellón de España en MWC Barcelona 2026

Las pymes tecnológicas dispondrán de un estand propio en el Pabellón y podrán beneficiarse de un servicio llave en mano para impulsar sus oportunidades de negocio en este evento de ámbito internacional

Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha hecho oficial el listado de las 49 pymes tecnológicas que integrarán el Pabellón de España en la próxima edición de MWC Barcelona, que se celebrará del 2 al 5 de marzo de 2026 en Fira Gran Vía de Barcelona.

Red.es renueva el compromiso institucional con el impulso de las pymes tecnológicas españolas, organizando por decimotercer año el Pabellón de España en el congreso más relevante de la industria de la conectividad.

Las 49 pymes seleccionadas dispondrán de un estand personalizado en el Pabellón, donde mostrar sus productos y servicios, así como acceso a espacios destinados a la labor comercial, tales como un área de networking y salas de reuniones.

Asimismo, podrán participar en una amplia agenda de actividades organizadas por Red.es en el marco del Pabellón durante MWC Barcelona, entre las que destacan un extenso programa de conferencias, con mesas redondas y presentaciones de ponentes de primer nivel, y un ambicioso calendario de networking con visitas de delegaciones empresariales internacionales, sectoriales e institucionales, así como afterwork y Cóctel Oficial.

Por último, las empresas participantes podrán beneficiarse de un nutrido catálogo de servicios para sacar el máximo aprovechamiento a su participación en el Congreso, tales como un servicio de captación de leads y presencia en contenidos promocionales, entre otros.

En la última edición, las empresas expositoras estimaron que su participación en el Pabellón de España les permitiría generar un volumen de negocio de 26,5 millones de euros.

El Pabellón recibió a más de 13.000 visitantes presenciales, a los que se sumaron más de 5.000 virtuales.

Acogió más de 70 actividades en el set de conferencias, con ponentes de diferentes sectores que participaron en paneles, mesas redondas y reuniones de networking, además de 60 entrevistas en el set de podcast del Pabellón.

Por otra parte, se entregó por primera vez el Premio Pabellón de España en MWC Barcelona, un galardón que cada año destaca la labor de una empresa expositora como motor de la innovación y la transformación digital en España, y que recayó en SPIKA TECH por su notable contribución al valor público.

MWC Barcelona, promovido por GSMA (Global Systems for Mobile Association), se ha consolidado como el evento de referencia donde las principales empresas de base digital muestran las últimas innovaciones relacionadas con la telefonía móvil y las comunicaciones inalámbricas, pero también con sectores tan innovadores como la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, la robótica o todo tipo de software y hardware.

El Pabellón de España es el punto de encuentro para conocer el gran potencial de España en el ámbito tecnológico.

Apoyo del Gobierno a MWC

En el marco de su estrategia global para consolidar al país como referente internacional en transformación digital, innovación tecnológica y emprendimiento, el Gobierno de España contribuye a la consolidación de este evento con una aportación anual de 8 millones de euros (un 60% más que en las ediciones anteriores).

En este marco, la entidad pública Red.es desempeña un papel clave como brazo ejecutor del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, no solo coordinando la presencia de empresas españolas en el Pabellón España, sino también canalizando iniciativas que fortalecen el tejido tecnológico y emprendedor nacional. Además, el apoyo al evento por parte del Gobierno se vio reforzado el pasado julio al reconocer el MWC Barcelona como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, considerando su importancia e impacto.

Pymes integrantes del Pabellón

El Pabellón de España en esta nueva cita en MWC Barcelona estará integrado por las siguientes pymes:

ANDALUCÍA

Atrebo

Qcharx

Monei

ARAGÓN

Libelium

CANTABRIA

Netboss

CASTILLA Y LEÓN

Roams

Invicsa Airtech

CATALUNYA

Grupo Castilla

Slashmobility

Openchip

Pal Robotics

Semidynamics

Aima Beyond AI

Intera

Contec Consulting

Sirt

Group Salto

COMUNIDAD DE MADRID

Bequant

GestPoint GSM

Alea Soluciones

Locatium.AI

Netmetrix

Insurama

iREPACK by DMX SL

Schaman

Alisys

OpenNebula Systems

Summa Networks

Offshoretech

Best Phone Mundo Móvil

Viewtinet

Datadope

Aptica

Medux

Weplan Analytics

Danghuan Europe S.L

COMUNITAT VALENCIANA

Gestfy

Kenmei

EUSKADI

SPC

Multiverse

Sabbatic

Agile TV

EXTREMADURA

Mobbeel

GALICIA

Cinfo

Quobis

ILLES BALEARS

Grupo WDNA

Robotbas

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Proactivanet

REGIÓN DE MURCIA

Visionapp

Fuente de la noticia: Elderecho.com

