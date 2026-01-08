Mapfre incluirá el borrado digital en sus seguros de decesos

Mediante este servicio se borra la información pública que existe en Internet de la persona asegurada. Se eliminan tanto los datos personales como el rastro que puedan quedar en redes sociales como Facebook, X (antigua Twitter), LinkedIn o Instagram.

Tras recibir la solicitud, la compañía realiza un estudio del caso e informa a los clientes de las gestiones de eliminación que pueden realizarse.

Se contemplan el borrado de cuentas en redes sociales, correos electrónicos y suscripciones, la eliminación de fotografías públicas, el borrado o recuperación de información personal, la recopilación de todas las publicaciones encontradas y el borrado de datos en prensa escrita y blogs digitales, así como de cualquier aparición o información pública negativa.