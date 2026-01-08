Computación cuántica, robótica inteligente y biotecnología serán tendencia de 2026, según Eurecat

La IA agéntica y su implantación en aplicaciones específicas se consolidará el próximo año

La creciente automatización gracias al desarrollo de la inteligencia artificial agéntica (Agentic AI) y su implantación en la robótica; los avances en computación cuántica, innovaciones en biotecnología,y las proteínas alternativas y las tecnologías termoquímicas serán algunas de las tendencias de 2026.

Así lo ha explicado el director científico del centro tecnológico Eurecat, Daniel Casellas, que ha asegurado que una de las claves de este centro tecnológico es ofrecer a las empresas la capacidad de anticiparse a las tendencias tecnológicas, con soluciones innovadoras y de impacto, informa la entidad en un comunicado este martes.

En tecnologías digitales, la IA agéntica alcanzará en 2026 una fase de consolidación y también se verá el desarrollo de la web agéntica (o Agentic Web), es decir, una internet "dotada de servicios, protocolos, API y otros elementos que permitirán a los agentes de IA interactuar entre sí de forma automatizada y segura", según destaca el director científico del Área Digital de Eurecat, Joan Mas.

"Aunque la ventaja cuántica sigue siendo un horizonte lejano en la mayoría de los casos, empezarán a verse las primeras aplicaciones en sectores específicos", con pruebas piloto y casos de uso en ámbitos como el farmacéutico, las finanzas y la logística, ha dicho.

El año entrante será también importante para la transición hacia sistemas de criptografía postcuántica, siguiendo los pasos de estándares y recomendaciones como CNSA 2.0 (americana) o NIS2 (europea).

En 2026 se verá "cómo algunas organizaciones iniciarán la migración" de sus sistemas de seguridad basados en criptografía clásica hacia arquitecturas resistentes al desafío cuántico, añade el director científico del Área Digital de Eurecat.

La robótica y la automatización "son un claro ejemplo de convergencia entre las tecnologías digitales y las de aplicación industrial", especialmente cuando los grandes modelos de lenguaje y los agentes están definiendo un paso adelante hacia una robótica más cognitiva, explican desde Eurecat.

Actualmente, los modelos de IA generativa ya han consumido prácticamente toda la información de internet para su entrenamiento, así que las siguientes rondas de datos para que la IA siga aprendiendo "deben proceder del mundo real, convirtiéndose en lo que se denomina IA física"(physical o embodied AI, en inglés), prosigue el director científico del Área Industrial de Eurecat, Ricard Jiménez.

Por su parte, la biotecnología lidera una transformación que impacta en la alimentación humana, la salud humana y animal, los procesos industriales y la agroalimentación verde, entre otros ámbitos.

De cara a 2026, "uno de los aspectos en los que se dedicarán más esfuerzos será la innovación en todos estos campos integrando la sostenibilidad, la digitalización y la producción de alimentos", avanza el director científico del Área de Biotecnología, Francesc Puiggròs.

Desde su perspectiva, "el mercado de proteínas alternativas evoluciona y, tras el impulso vegetal, se amplía hacia fuentes como microorganismos unicelulares, insectos y biomasa revalorizada, con beneficios ambientales, económicos y nutricionales", de modo que aunque la aceptación es desigual, la tendencia es claramente ascendente, en sus palabras.

