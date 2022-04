Susana Martínez, nueva socia de D&O y Financiero en Clyde & Co

La firma internacional de abogados Clyde & Co, ha incorporado a Susana Martínez como nueva socia en España para reforzar el área de responsabilidad de consejeros y directivos (D&O) y asuntos financieros del despacho de Madrid, especializado en el sector asegurador y reasegurador.

La práctica de Susana se centra en el asesoramiento, litigios por coberturas y defensa letrada en complejos asuntos para las principales aseguradoras, reaseguradoras e intermediarios del sector en diversas jurisdicciones de EMEA y Latinoamérica, especialmente en el ámbito de líneas financieras.

Ignacio Figuerol, socio responsable de D&O en Clyde & Co, asegura: “En un contexto de mercados crecientemente globalizados e interconectados, vemos que las empresas multinacionales y sus consejeros y directivos se enfrentan a un entorno regulatorio de responsabilidad cada vez más complejo y que implica muchas jurisdicciones extranjeras. Esto, a su vez, complica la actividad de las aseguradoras y reaseguradoras de D&O y exige un enfoque global por parte de sus despachos de abogados. Con la llegada de Susana, podemos ofrecer a los clientes un asesoramiento hiperespecializado allí donde nos necesiten”.

Trayectoria profesional

Licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, Susana cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional ligada al sector asegurador en despachos internacionales y en AXA XL.

Su experiencia abarca, además del asesoramiento y litigios relacionados con todo tipo de productos de líneas financieras y reclamaciones, el asesoramiento a compañías de seguros y reaseguros en asuntos corporativos y regulatorios, así como en la redacción de pólizas y su adaptación al marco legal y las mejores prácticas de cada jurisdicción.

Susana Martínez afirma: “Clyde & Co es líder en líneas financieras en España e internacionalmente y mi incorporación en la firma me permitirá seguir desarrollando mi práctica en asuntos de alta complejidad y relevancia para las principales compañías del sector asegurador.”

